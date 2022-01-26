‘Ekim ayında doğal gazımız bitecek’

Doğalgaz kısıntısı ile başlayan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İkaz ediyoruz. Şu anda bizim kontrata bağlanmış doğal gazımız bu yıl 2022 yılı için ekim ayına kadar yetecektir. Gelecek yıl eğer ilave kontratlar yapılmaması durumunda bugün konuştuğumuz sıkıntının çok daha fazlasını gelecek yılın ekim ayında konuşacağız. Çünkü ekim ayında bizim doğal gazımız bitecek" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de sanayilerde üretimin durmasına neden olan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“EKİM AYINDA DOĞAL GAZIMIZ BİTECEK”

“Bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez olan bir şeyle karşılaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük enerji krizini yaşanıyor” diyen Usta, “İkaz ediyoruz. Şu anda bizim kontrata bağlanmış doğalgazımız bu yıl 2022 yılı için ekim ayına kadar yetecektir. Gelecek yıl eğer ilave kontratlar yapılmaması durumunda bugün konuştuğumuz sıkıntının çok daha fazlasını gelecek yılın ekim ayında konuşacağız. Çünkü ekim ayında bizim doğalgazımız bitecek” ifadelerini kullandı.

“HAZIRLIK YAPILMADI, VAHİM BİR HATA”

“Kriz göz göre göre geldi” diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şöyle düşündüler; pandemi vardı. Doğalgaz tüketimimizin bir miktar az olması, bundan sonra hep böyle gidecek diye bir rehavet oluşturdu Enerji Bakanlığında.

*Aslında 2021 yılındaki 61 milyar metreküplük doğalgaz tüketimi tahmin edilmesi zor, sürpriz bir tüketim değildi. Fakat 61 milyar metreküpü öngöremediler. Sürekli Karadeniz'de şurada burada doğal gaz keşifleri yapıldı dendi.

*Kendi yalanlarına kendileri de inandılar. Oradan gelen rehavet ve özgüvenle Türkiye bugün doğalgazsız kaldı. Dolayısıyla bu tahmin edilemeye bir şey değildi. Buna hazırlık yapılmadı. Doğru projeksiyon yapılmamasından kaynaklanan vahim bir hatayla Türkiye karşı karşıya.

“BU KRİZ VARKEN ENERJİ BAKANI AÇ MI DURUYOR?”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restoranda yemek yemesiyle ilgili soruya yanıt veren Usta, “Bu kadar büyük bir enerji krizi varken, konuşmamız gereken birisinin yemek yeyip yememesi olmamalıdır. Bu kadar büyük enerji krizi varken Enerji Bakanı aç mı duruyor, Sayın Erdoğan yemek yemiyor mu? Konuşmamız gereken şey Türkiye'nin enerji krizidir” dedi.

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