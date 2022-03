Halk yine kuyrukta!

Sivas ve Erzurum'un ardından bir ucuz et kuyruğu da AKP’nin kalesi Konya’da yaşandı. Bir kasabın açılışa özel olarak kırmızı et ve tavuk fiyatlarını piyasanın altında sattığı haberini alan Konyalı vatandaşlar metrelerce uzun kuyruk oluşturdu.

Müslüm EVCİ

Ekonomik krizle birlikte artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların oluşturduğu ucuz ürün kuyruklarına her gün bir yenisi ekleniyor. Tarım ve Kredi Kooperatifleri önünde ucuz yağ ve pirinç almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar bu kez de fiyatı yükselen et için kuyrukta.

Et ve Süt Kurumu'nun ete yüzde 48 zam kararı öncesinde ucuz et almak için metrelerce kuyrukların oluştuğu Sivas ve Erzurum'a AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya da eklendi.

AÇILIŞA ÖZEL METRELERCE UCUZ ET KUYRUĞU

Konya'nın Karatay ilçesinde yeni açılan bir kasap açılışa özel olarak piyasanın altında kırmızı et ve tavuk satılacağını duyurdu.

Haberi duyan Konyalı vatandaşlar ucuz et satın almak için soğuk havada metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu.

KASAPTAKİ FİYAT LİSTESİ

Kasapta 19 Mart – 01 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli kırmızı ve beyaz et ürünlerinin fiyatları ise şu şekilde:

DANA ÜRÜNLERİ

Kıyma Orta Yağlı: 69,90 TL.

Kıyma Yağsız: 82,90 TL.

Kuşbaşı Orta Yağlı: 79,90 TL.

Kuşbaşı Yağsız: 89,90 TL.

Dana Sucuk: 52,90 TL.

TAVUK ÜRÜNLERİ

Tüm Piliç: 22,90 TL.

Tavuk But: 21,90 TL.

Baget: 25,90 TL.

Kelebek: 24,90 TL.

Bonfile: 35,90 TL.

Kanat: 28,90 TL.

GENEL MÜDÜRÜN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kırmızı et satış fiyatına yüzde 48 zam yapan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ ÇEKEN BİR AÇIKLAMA DA AKP’Lİ BAŞKANDAN

Öte yandan AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ise fiyatı yükselen kırmızı ete ilişkin, “Kış dönemlerinde özellikle Ramazana girerken et fiyatları her zaman yükselir. Bugünle ilgili bir durum değil bu. Ramazan’da fiyatların yükselmesi tamamen arz-talep meselesinden kaynaklanıyor. Kurban Bayramında da et fiyatları ucuzlar” dedi.