İktidarın B planı yok, IMF’nin kapısını mı çalacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “İktidar IMF’nin kapısını çalmak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.

Başak KAYA

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, enflasyon ile doğru mücadele edilmediği ve zamanın daraldığını açıklarken, CHP'nin ekonomi kurmayları da iktidarın B planının olmadığını savundu. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Akıl ve bilim dışı bir program uygulandığı için ekonomi yönetiminin B planı yok. Ortada ekonomi yönetimi de yok” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise, “İktidar IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu. Kuşoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “İktidar kendi imkanları ile bir şey yapamıyor. Enflasyonu önleyemiyor ve kaynak bulamıyor. İktidar için B planı da klasik olarak IMF'dir” dedi ve şunları söyledi: “İktidar IMF'ye gitmek istemiyor ama daha kötü tavizler veriyor. Enerji konusunda taviz verdi. Batı tarafından sıkıştırılıyor.

ÇOK KÖTÜ TAVİZLER VERİYOR

Suriye operasyonu diyor ama yapamıyor, Kıbrıs'ta da yine taviz verecek. AB sürecinden taviz verdi. Ülkenin birliğini beraberliğini de yok ediyorlar. 2008'e kadar IMF ile çalıştılar, bu kadar taviz yoktu. Akkuyu'da da çok ağır tavizler verildi. Putin ile yapılan görüşme de aynı şekilde. Bizim planımız ise demokrasiyi işleterek, yargının bağımsızlığını sağlayarak yatırımcıya güven vermek.”

Araba duvara çarpacak çözüm iktidar değişikliği

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Bu gidişle araba duvara çarpacak. Düşük faiz politikası tam bir fiyasko” dedi. CHP İzmir eski Milletvekili, ekonomist Rahmi Aşkın Türeli ise ‘'Geçici önlemler faydasız. Çok ciddi bir zarar oluştu, çözüm iktidar değişliği'' dedi.