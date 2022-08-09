Varlık barışı düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz haftalarda yasalaşan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdi. İşte ayrıntılar...

Sozcu.com.tr

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yeni Varlık Barışı düzenlemesinin ayrıntıları aktarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda TBMM’de yasalaşan Varlık Barışı düzenlemesi ile yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirilmişti. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023 olarak belirlendi.

Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

BU TARİHLERE DİKKAT

Tebliğe göre bankalar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bu varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 tarihi ila 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergiyi peşin olarak tahsil edecek. Ayrıca bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine ödenecek.

Buna göre, 2022 Ağustos ayında 5 milyon TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan gerçek bir kişinin, aynı ay içerisinde bildirdiği tutarı 2,5 milyon TL'ye düşürmek ya da 7,5 milyon TL'ye çıkarmak istemesi halinde ilk bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecek.

YÜZDE 0 VERGİ

Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak. 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacak.

Yurt dışında bulunan ve madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların değeri üzerinden madde kapsamında uygulanması gereken vergi oranı yüzde 0 olarak dikkate alınacak.

VARLIKLARIN 3 AY İÇİNDE ÜLKEYE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Bildirime konu varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin süresinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan önce işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması halinde beyana konu tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

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