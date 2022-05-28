Kâr gemileri limanda bekliyormuş

Şeker ithalat kararının yayımlandığı gün limanlara şeker yüklü gemiler yanaştı. Tatlı kârla birlikte fiyatların artması söz konusu

Erdoğan SÜZER

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Fiyatı bir yıl içerisinde 3.7 kat, son bir ayda da 2 kat birden artan şeker zamlarına çare bulamayan hükümet sonunda ithal şekere kapıları açtı. Cumhurbaşkanı kararıyla bisküvi, çikolata ve kola üreticileri gibi imalatçı firmalara yurt dışından 400 bin tona kadar şeker ithal etme yetkisi verildi. Şeker ithal edecek firmaları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Şeker ithal etmek isteyen firmalar Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapacak. Bakanlık başvuruları inceleyip her bir firmaya ne kadar şeker ithal edebileceği konusunda tarife kontenjanı açıp lisans verecek. Lisans alan şirketler 15 Ekim 2022 tarihine kadar hiçbir vergi ödemeden kontenjanları ölçüsünde şeker ithal edecek. Normalde şeker ithalatına yüzde 135 gümrük vergisi uygulanıyordu.

BU GEMİLER NEREDEN ÇIKTI?

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, karar ve tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı günün sabahında, açıkta bekleyen şeker yüklü 3 geminin Mersin ve Tekirdağ limanlarına yanaşıp toplamda 35 bin 570 ton şekeri antrepolara boşalttığını iddia etti. Aygun, 8 bin ila 19 bin ton arasında şeker boşaltan 3 geminin isimlerini de paylaşırken, ayrıca İskenderun açıklarında 1, Mersin açıklarında da 2 geminin yüklü şekeri boşaltmak için sıra beklediğini ifade etti. Aygun, Türk Şeker yerine ithalat yetkisi verilen bazı şirketlerin haksız yoldan zengin edileceğini, pancar üreticileriyle tüketicilerin ise mağdur olacağını söyledi.

Fabrikalar özelleşti, şeker pahalandı

Şeker fabrikalarında örgütlü işçi sendikası Şeker-İş Başkanı İsa Gök, ithalat izninin kamuya ait Türk Şeker yerine özel şirketlere verilmesinin hata olduğunu, ithalatın şekere ucuzluk değil pahalılık getireceğini söyledi. Kamuya ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile özelleştirilen fabrikalarda yaşanan denetim eksikliklerinin şeker fiyatlarının olağanüstü seviyelere çıkmasında önemli rol oynadığını anlatan Başkan Gök, Türk Şeker kilosu 7.72 liradan toptan şeker satarken ithal edilecek şekerin masraflar hariç 11.7 liraya geleceğini, bunun da şekerde yeni zamlara neden olacağını bildirdi.

Çiftçiden esirgenen para ithalata gidecek

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, pancar üreticisinin yeterince desteklenmemesi yüzünden pancar ekim alanlarının boş kaldığını, çiftçiden esirgenen paraların şimdi ithalatçı şirketlerle yabancı ülke çiftçilerine gideceğini söyledi. Desteklerin yetersiz kalması yüzünden çiftçinin bu yıl da 1.4 milyon dekar alana pancar ekemediğini belirten Aygun, avans ödemelerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

İşte özelleştirilen şeker fabrikaları

■ Bor

■ Çorum

■ Kırşehir

■ Erzincan

■ Erzurum

■ Turhal

■ Afyon

■ Alpullu

■ Elbistan

■ Muş

Not: Kastamonu Şeker Fabrikası teklif gelmediği için satılamadı. Ilgın, Yozgat ve Burdur şeker fabrikalarını satın alan firmalar koşulları yerine getiremediği için bu kuruluşlar kamuda kaldı.

Kamunun elindeki 15 şeker fabrikası

■ Ağrı

■ Ankara

■ Burdur

■ Çarşamba

■ Elazığ

■ Erciş

■ Ereğli

■ Eskişehir

■ Ilgın

■ Kars

■ Kastamonu

■ Malatya

■ Susurluk

■ Uşak

■ Yozgat

AKP çareyi yine ithalatta buldu

■ ŞEKER ithalatının önünün açılması kararına sert tepki gösteren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin 1994'ten bu yana şeker ithalatı yapmadığını hatırlattı. Vahit Kirişçi'nin AKP hükümetleri döneminde şeker ithal eden ilk Tarım Bakanı olarak tarihe geçtiğini söyleyen Gaytancıoğlu, şekerpancarında önce kotanın kalktığını, ardından nişasta bazlı şeker lobisinin devreye girdiğini, sonra da şeker fabrikalarının satışının gerçekleştiğini kaydetti. Gaytancıoğlu, “Sürekli düşük açıklanan şekerpancarı fiyatları, artan sulama ve gübreleme giderleri, üreticiye verilmeyen destekler, denetim yetersizliği ve üretimi planlayamamanın sonuçları Türkiye'yi 24 yıl aradan sonra yeniden şeker ithalatçısı yaptı. Ey AKP eserinle övünmelisin. Türk çiftçisi borç içinde inim inim inlerken başka ülkelerin çiftçileri bize tarım ürünleri satıp para kazanıyor” dedi.