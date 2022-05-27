Şeker fiyatına ithalat çözümü

Son dönemde artan şeker fiyatlarını düşürmek için iktidar atım attı. 400 bin ton şeker ithalatına izin veren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, önceki gün piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesi için çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

400 BİN TON ŞEKER İTHALATI İÇİN TARİFE KONTENJANI AÇILDI

Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

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