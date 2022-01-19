Nebati ekonomistlerle bir araya gelecek

11 Aralık'ta iş dünyası temsilcileriyle, 8 Ocak'ta da reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ise bazı ekonomist, akademisyen ve piyasa analistleri ile bir araya gelecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul’da bazı ekonomist, akademisyen ve piyasa analistleri ile bir araya gelecek.

Davetlilerin verdiği bilgiye göre, toplantı İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde saat 14:30’da gerçekleşecek.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıda Nebati, ekonomi modelinin ve güncel ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacak.

İŞ DÜNYASIYLA DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, Nebati daha sonra katılımcıların ekonomiye ilişkin görüş, önerileri ve değerlendirmelerini de dinleyecek.

11 Aralık’ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Nebati, 8 Ocak 2022’de de reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluşmuştu. (REUTERS)



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