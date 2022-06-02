Petrol piyasası için kritik gelişme: ‘Üretici ülkeler anlaştı’ iddiası

OPEC+ üyelerinin temmuzda yaklaşık 600 bin varil üretim artışı üzerinde anlaşma sağlayacağı ve Suudi Arabistan'ın arzı artırmaya dönük hazırlık yaptığı haberleri petrol fiyatlarını bir miktar gevşetti.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ üyelerinin temmuzda yaklaşık 600 bin varil üretim artışı üzerinde anlaşma sağlayacağı öne sürüldü.

Reuters’ın haberine göre, bir OPEC+ kaynağı, OPEC+’ın büyük ihtimalle temmuzda yaklaşık 600 bin varil üretim artışı üzerinde anlaşma sağlayacağını söyledi.

OPEC+ önceki aylarda üretimi günde 432 bin varil artırmıştı. Karar Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne dönük yasağıyla birlikte petrol piyasasındaki sıkılaşma endişelerinin artmasının ardından alındı.

SUUDİ ARABİSTAN DA HAZIRLIK YAPTI

Öte yandan Suudi Arabistan, Financial Times’da yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

Haberde, bir diplomatik kaynağın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke.

PETROL BİR MİKTAR GERİLEDİ

Petrol fiyatları, son günlerdeki yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve bugünkü OPEC+ toplantısı öncesinde Suudi Arabistan’ın ABD’nin çağrısına yanıt vererek üretimi artırabileceği yönündeki haberin ardından bir miktar geriledi.

Hafta başında 120 doları gören Brent ham petrolünün varil fiyatı bu haberlerin ardından yüzde 1 gerileyerek 115 dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD Ham Petrolü de yüzde 1’e yakın değer kaybederek 114 dolara geriledi.

Hafta başında Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını büyük ölçüde azaltmak konusunda mutabakat sağlamasının ve Çin’in corona virüsü yasaklarını gevşetmesinin ardından petrol fiyatları sert yükselmişti.

AKARYAKITI ETKİLİYOR

Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış ise akaryakıta doğrudan yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

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