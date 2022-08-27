Polise müjde yolda: “Vakıfbank 30 bin önerdi, polis 50 binde kararlı”

EMNİYET SEN'in başlattığı kampanyada polislerin maaş promosyonu sorunu çözülüyor. Görüşmeler başladı. Yansıyan bilgilere göre Vakıfbank'ın 18 bin liralık önerisini EGM kabul etmedi. Banka teklifi 30 bine çıkardı. Polisler 3 yıl için peşin 50 bin TL talebinde kararlı.

Yusuf DEMİR

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Polisler, EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in “3 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar 35 bin TL peşin maaş promosyonu alırken, 330 bin kişilik teşkilatın mensubu polisler 70-80 TL aylık promosyon alıyor” diyerek başlattığı kampanyada sonuca adım adım yaklaşıyor.

SÖZCÜ Gazetesi’nin gündemin üst sıralarına taşıdığı polisilerin maaş promosyonu krizinde gelen haberler, EGM ve Vakıfbank’ın polisin peşin 50 bin TL talebinin ciddi bir şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.

Yoğunlaşan tepkiler üzerine, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bankayla görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Son olarak EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Vakıfbank üst yönetiminin 330 bin polisin promosyon anlaşmasını revize etmek için biraraya geldiğini duyurdu.

“TEKLİF 5 YIL İÇİN 30 BİN TL’YE ÇIKTI”

Detay bilgi paylaşan Sezer şunları kaydetti:

“Yapılan görüşmelerde Vakıfbank 5 yıl için peşin 18 bin TL ödeme yapmayı kabul etti. Ancak EGM bu teklifi az buldu. Bunun üzerine Vakıfbank, yeni bir teklif sunarak 5 yıl için 30 bin TL teklifte bulundu.

İddia edilen teklife göre; promosyon sözleşmesi devam eden personel, sözleşmesi bittiğinde Vakıfbank'a geçecek ve kalan yılların ücretini bankadan temin edecek.

Örneğin; sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra Vakıfbank'a geçecek olan personel 24 bin TL ücret alacak.”

“EGM TEKLİFE SICAK BAKIYOR”

Faruk Sezer, “Polisin Sesi Platformu'na gelen bilgilere göre EGM'nin Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu teklife sıcak baktığı öğrenildi” dedi.

POLİSLER 3 YIL İÇİN 50 BİN TL İSTİYOR

Faruk Sezer polislerin talebinin 50 bin TL olduğunu tekrarlayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Polisin Sesi Platformu olarak anlaşıldığı iddia edilen bu ücreti kabul etmediğimizi, bu sözleşmenin hakkaniyetli olmayacağını, promosyon ücretinin peşin olmak kaydıyla 3 yılla sınırlandırılarak en az 50 bin TL olması gerektiğini, ayrıca başka bankalarla sözleşmesi devam eden personelin de sözleşmelerinin tadil edilerek ya da iptal edilerek bu ücretleri alması gerektiğini belirtiyoruz.”

GENEL MÜDÜRLÜK 300, ANKARA MERKEZ 131.5 TL ALIYOR

18 Mart’ta EGM’nin Vakıfbank’la imzaladığı protokole kadar il ve ilçe teşkilatları bankayla ayrı ayrı sözleşme yapıyordu. EMNİYET SEN’in derlediği verilere göre halen polislerin aldığı maaş promosyonları şöyle:

Genel Müdürlük 300 TL, Ankara Merkez 131.5 TL, Aydın 118 TL, Kuşadası 6 ayda bir 603 TL, Afyonkarahisar 87 TL, Eskişehir 103 TL, Artvin 96 TL, Şanlıurfa 300 TL, Kastamonu 106 TL, Balıkesir 100 TL, Şırnak 85 TL, Samsun 101 TL, Hatay 92 TL, Giresun 92 TL, Muğla 110 TL, Kırklareli 100 TL, Bilecik 92 TL, Bursa 107 TL, Erzurum 107 TL, Kilis 90 TL, Isparta 106 TL, Konya 80 TL, Kocaeli 100 TL, Sakarya 115 TL, Anatlya 107 TL, İzmir 90 TL, Edirne 108 TL, Keşan 97.5TL, Van 108 TL, Gaziantep 105TL, Adana 103TL, İstanbul 300, Diyarbakır 300TL.

“ÇOĞU İLDE SÖZLEŞMENİN BİTİMİNE 2 YIL VAR”

EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, 18 Mart’ta yapılan protokolü ve kendisiyle ilgili dezenformasyon iddialarını da şöyle yanıtladı:

EGM'nin Mart ayında yapmış olduğu 300 liralık anlaşma, sadece genel müdürlük personelini kapsamış. Daha sonra bakanın baskısıyla Diyarbakır ve Ağustos ayında İstanbul 300 TL’ye yükseldi. Polislerimiz illerde yapılan sözleşmelere göre halen 70-130 lira arasında promosyon alıyor. Çoğunun sözleşmesinin bitimine 2 yıl var… Pekiyi.! Gerçek durum böyleyken, Mart ayındaki Teşkilatın 10'da 8'inin yararlanamadığı müjde kimeydi? “DEZENFORMASYON”yapan kim?”

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