Suudi bakan konuştu, petrol fiyatları yükseldi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman’ın petrol arzının sıkılaştırılabileceğini söylemesinden sonra petrol fiyatları bugün yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın petrol üretiminin düşürülebileceğine yönelik açıklamasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Prens Abdülaziz, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) değişken piyasayı istikrara kavuşturmak için böyle bir adım atmak zorunda kalabileceğini dile getirdi.

‘KAĞITTAKİYLE GERÇEK ARASINDAKİ BAĞ KOPTU'

Bloomberg'e konuşan Prens Abdülaziz, aşırı oynaklık ve likidite eksikliğinin vadeli işlemlerin giderek daha fazla arz ve talebin altında yatan temellerden koptuğu anlamına geldiğini belirtti.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün 97,4 dolara kadar çıktı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatıysa gün içinde 91,2 dolara kadar yükseldi.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 oranında değer kaybetmişti.

‘ÜRETİMİN SIKILAŞTIRILMASI GEREKEBİLİR'

Petrol, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı şubat sonundan bu yana inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. OPEC+ pandemi sırasında yapılan tüm üretim kesintilerini tersine çevirse de Prens Abdülaziz, OPEC+'in üretimi sıkılaştırması gerekebileceğini söyledi. OPEC+ arz hedeflerini görüşmek üzere gelecek ay toplanacak.

Japonya merkezli Mizuho Bank'ın ekonomi ve Asya stratejisi başkanı Vishnu Varathan, petrol fiyatlarının daha fazla düşmeye meyilli olduğuna yönelik geniş bir görüş birliği olduğunu belirtti.

Petrol vadeli işlemleri, ekonomik yavaşlama endişesinin artmasının talep görünümünü tehdit etmesi nedeniyle haziran başından bu yana yaklaşık dörtte bir değer kaybetti.

GÖZLER PMI VERİLERİNDE

Alım satım işlemleri yapanlar, küresel ekonominin gidişatına yönelik daha fazla ipucu toplamak için salı günü açıklanacak ABD ve Avrupa'daki satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine dikkat kesildi.

Öte yandan doğalgaz fiyatlarındaki artış sanayi sektörünün ve elektrik üreticilerinin maliyetleri düşürmek için petrole geçmelerini teşvik edebilir. Söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda petrol fiyatları artabilir.

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