Turizmin kaderini haziran belirler

Devam eden savaş ve Rusya’ya yaptırımların gölgesinde zor günler geçiren turizmci ilk etapta 2021 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Sayime BAŞÇI

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Geçen yılın ilk 6 ayını karantina ve kapanma dönemleri ile kapatan turizm sektöründe ilk çeyrekte baz etkisi ile yüksek bir çıkış yakalanırken, martta patlak veren Rusya Ukrayna savaşı dengeleri alt üst etti. Bu yıl için 42 milyon turist ve 35 milyar dolarlık hedef konulurken, sektörün en büyük iki pazarındaki savaş nedeni ile turizmciler, gerçek verilerin haziranın üçüncü haftasından sonra ortaya çıkacağına dikkat çekti.

İLK HEDEF 2021'İ YAKALAMAK

Uluslararası arenada devam eden yaptırımlara karşılık Avrupalı ve Rus turistlerin Akdeniz sahillerinde barış içinde tatil yaptığını belirten sektör oyuncuları, kıyaslamalarda artık 2019'un da bir çıta olmadığını ve 2021 verilerini yakalamanın sektör açısından büyük bir başarı oluşturacağını kaydetti. TÜİK verilerine göre, turizm geliri ilk çeyrekte, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122.4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar olmuştu. İran'ın birinci pazar olduğu bu dönemde Türkiye 6.3 milyon turisti ağırlamıştı. Genellikle kıyaslamaların 2019'a göre yapıldığını ancak bu yıl, ilk hedefin 2021'i yakalamak olduğunu dile getiren Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Geçen seneki rakamları yakalarsak ben bunu başarı sayıyorum. Daha ne kadar kayıp olduğunu bilmiyoruz, fark etmedik. Her zaman 2019 verilerini kıyaslardık ama bu yıl 2019 rakamlarını da bir kenara bırakmamız lazım. Böyle bir rezervasyon yok şu anda. Haziranın üçüncü haftasından sonra bizim ciddi bir performansa ihtiyacımız var” dedi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'nın birinci pazarı olduğunu kaydeden Kavaloğlu, Avrupa pazarlarında ise durumun farklı olduğunu kaydetti. Geçen yıl 30 milyonun üstünde turist ağırlanırken, bunun 4.7 milyonunu Ruslar, 2 milyonunu ise Ukraynalılar oluşturmuştu.

Turizm barış demek Ukraynalı ile Rus aynı otelde kalır

Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, turizmde zeminin ve fayların değiştiğini ancak Avrupalı ve Rus turistler arasında bir sıkıntı olmadığını ve barış içinde tatil yaptıklarını kaydetti. Antalya'nın bir barış simgesi olduğunu ve yıllardır Avrupalı, Rus ve Ukraynalı turistlerin aynı otellerde tatil yaptığını kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim tek beklentimiz savaşın bitmesi. Turizm demek barış demek, barış demek turizm demek. Otellerim boş evet ama önemli olan insanların ölmemesi. Biz görüşmelerden çok umutluyduk. Antalya'nın barışın simgesi olması bize çok şey katar. Birbirlerini hiç sevmezler denen Ruslarla Almanlar aynı otelde tatil yaparlar. Ukraynalılar ile Ruslar aynı otellerde kalır, tatilde böyle bir şey yok. Bizim yaptığımız iş ayrımcılığa izin vermez.”