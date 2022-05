Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem alamıyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin yem almakta zorlandığını belirtti. Bayraktar, "Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem alamıyor. Ulusal Süt Konseyi, süt fiyatlarını açıklamakta geç kalıyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, aylık olağan basın açıklamasında Türkiye’deki tarımsal ve hayvansal üretimi değerlendirdi.

Tarımsal üretim ve hayvancılıktaki sorunlara değinen Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt fiyatını açıklamakta geç kaldığını söyleyerek “Süt yem paritesi birin altında, 0,87'dir. Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem alamıyor” dedi.

Üreticinin mutlu olmadığını aktaran Bayraktar, “Süt ve besi hayvancılığımız zor bir süreçten geçmektedir. Acil olarak hayvancılığımızı kalkındırma paketi açıklanmalıdır. Bu ülke insanını dışarıdan hayvan ve ürünlerini ithal ederek beslememiz mümkün değildir. Hükümetin en kısa zamanda böyle bir atılımı gerçekleştirmesini bekliyoruz” dedi.

Bayraktar ayrıca, “Türkiye'de dağ taş ekilsin isteniyorsa üreticiye gelir garantisi verilmelidir. Bu sağlandığında ülkede bir karış arazi boş kalmaz. Üreticiyi de tüketiciyi de memnun eden bir yapıyı kurmuş oluruz” diye konuştu.

MARKET FİYATI TARLA FİYATININ 5,5 KATI

Bayraktar, nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 448,8 ile elmada görüldüğünü belirtti.

“Nisan ayında markette 40 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı görülürken sadece 2 üründe fiyat değişimi olmadı” diyen Bayraktar şunları söyledi:

“Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 59,3 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 34,9 ile pırasa, yüzde 23,6 ile toz şeker, yüzde 19,1 ile marul, yüzde 18,5 ile patates ve havuç, yüzde 17,1 ile nohut ve yüzde 16,3 ile beyaz peynir takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 38,3 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 30,4 ile patlıcan, yüzde 30,1 ile yeşil soğan, yüzde 23,7 ile kabak, yüzde 20,9 ile sivri biber, yüzde 20,3 ile domates izledi.

Markette yumurta ve yeşil mercimekte fiyat değişimi olmadı.”

ÜRETİCİ FİYATLARI

Nisan ayında üreticide 32 ürününün 13'ünde fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görüldüğünü, 10 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar üretici fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

“Nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 48,3 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 47,4 ile kabak, yüzde 41,5 ile patlıcan, yüzde 41,1 ile yeşil soğan, yüzde 34,7 ile sivri biber, yüzde 32,9 ile salatalık, yüzde 11,3 ile domates izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 194,1 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 82,1 ile marul, yüzde 80 ile kuru kayısı, yüzde 75,8 ile maydanoz, yüzde 36,4 ile beyaz lahana, yüzde 26 ile kuru soğan, yüzde 18,9 ile süt, yüzde 17,1 ile Antep fıstığı takip etti.

14 Nisan'da Malatya genelinde yaşanan don afeti sebebiyle kayısı rekoltesinde beklenen yüzde 80 rekolte kaybı kuru kayısı fiyatının yükseltti.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır.”

‘BİR KİLO SÜT SATARAK BİR KİLO YEM ALINAMIYOR’

Becisilerin sorunlarına da değinen TZOB Başkanı “Süt yem paritesi birin altında, 0,87'dir. Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem alamıyor. Ulusal Süt Konseyi, süt fiyatlarını açıklamakta geç kalıyor. Konsey, daha fazla hayvan kesimine müsaade etmemeli, süt fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır” dedi.

Bayraktar, “Besi hayvancılığında da et yem paritesi üreticinin aleyhinedir. Parite 15,25'tir. Üretici bir kilo karkas et sattığında en az 20 kilo yem alabilmelidir. Bu pariteye göre 87 lira olan karkas et fiyatının 110 lira civarında olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken süt işletmeleri küçüldüğü için besi üreticisi hayvan bulmakta güçlük çekecektir. Üretimin sağlanması noktasında tedbir alınmadığı takdirde yaz aylarında et ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışları görebiliriz” açıklamasında bulundu.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı’nın sanayici temsilcisi olduğunu söyleyen Bayraktar, “Üretimin bütün yükünü sermayesi ve emeğiyle taşıyan üreticilerimiz başkanlığa niçin layık görülmüyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Başkanlık dönüşümlü olmalı, konsey üyesi üretici temsilcileri de bu konseyde başkanlık yapmalıdır” dedi.

GÜBRE FİYATLARI HÂLÂ ÇOK YÜKSEK

Gübre fiyatları ile ilgili de konuşan Bayraktar şu açıklamalarda bulundu:

“Nisan ayında Mart ayına göre küçük bir oranda düşüş gösterse de, fiyatlar üreticilerimiz açısından halen çok yüksektir.

Nisan ayında Kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 9,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 4,2, üre gübresi yüzde 3,9, DAP gübresi yüzde 1,8 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 3,2 oranında düştü.

Geçen yılın Nisan ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 293, amonyum sülfat gübresi yüzde 267, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 245, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 214,5 ve DAP gübresi yüzde 204,9 oranında arttı.

Mazot fiyatı aylık yüzde 6,8 düşüş gösterirken son bir yılda yüzde 239,6 oranında arttı.

Besi yemi Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 5,6, süt yemi ise yüzde 4,7 oranında arttı. Diğer yandan besi yemi son bir yılda yüzde 133,5 artarken, süt yemi ise yüzde 134,2 oranında yükseldi.”

