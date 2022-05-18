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18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?

18 Mayıs, ulusal bayram olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Her yıl tüm yurtta büyük coşku ile kutlanan 19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor. Bir gün öncesi olan 18 Mayıs ise resmi tatil takviminde bulunmuyor. 18 Mayıs yarım gün veya tatil olmayacak. Okullar, kamu ve kurumları normal işleyişine göre açık olacak.

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18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?

Atatürk'ün ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan ettiği ulusal bayram olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Resmi takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs'ın bir gün öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar 18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi araştırıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ? 18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihGünTatil
1 OcakCumartesiYılbaşı
23 NisanCumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazarEmek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 MayısPazartesi – ÇarşambaRamazan Bayramı
19 MayısPerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 TemmuzCumartesi – SalıKurban Bayramı
15 TemmuzCumaDemokrasi Bayramı
30 AğustosSalıZafer Bayramı
29 EkimCumartesiCumhuriyet Bayramı

 

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