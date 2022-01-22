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Adalet Bakanı Gül’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

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Adalet Bakanı Gül’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Twitter’daki hesabından, Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kabaş’a tepki gösteren Bakan Gül, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.
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