Asgari ücrete zam, dokuz gün tatil… Bugün açıklanıyor

Milyonlarca çalışanın gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında... Asgari ücrete ara zam ve Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasıyla ilgili kararlar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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Kabine, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri NATO Liderler Zirvesi, asgari ücrete yapılması planlanan zam, Marmaris yangını…

“Kurban Bayramı tatili dokuz gün olacak mı?” sorusu da bugünkü toplantıda cevabını bulacak. Arife gününün bayramın son günü ile resmi tatil olan 15 Temmuz arasında sadece iki gün kalması nedeniyle kamuoyunda dokuz günlük tatil beklentisi oluştu. Kabine’de turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesiyle karar alınması bekleniyor. 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılması halinde bayram izni dokuz güne çıkacak.

Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi’nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabulüyle artan zam beklentisi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarıyla devam etmişti. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bilgin, bugün Erdoğan’a asgari ücret çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapacak.

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