Avukatlardan eylem: Geçinme kaygısı çekiyoruz

Bursa'da avukatlar, avukatlık asgari ücret tarifesi ve CMK ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Baro Başkanı Av. Metin Öztosun, "Avukatların özgür, bağımsız ve geçinme kaygısı olmadan mesleğini icra edemediği, yargılama faaliyetine katılamadığı bir ortamda bağımsız ve tarafsız yargıdan, adil bir yargılamadan, adil bir devlet düzeninden söz edilemez” dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da avukatlar, avukatlık asgari ücret tarifesi ve CMK ücretlerinin düşüklüğünü ellerinde ‘Hakkaniyetsiz ücret sömürüdür’ yazı dövizler ile protesto etti.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Baro Başkanı Av. Metin Öztosun, “Avukatların özgür, bağımsız ve geçinme kaygısı olmadan mesleğini icra edemediği, yargılama faaliyetine katılamadığı bir ortamda bağımsız ve tarafsız yargıdan, adil bir yargılamadan, adil bir devlet düzeninden söz edilemez” dedi.

“HUKUK FAKÜLTESİ AÇANLAR SORUMLUDUR!”

Öztosun şöyle konuştu:

“Stajını bitiren genç meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu ofis açamaz, açsa da yürütemez haldedir. Baromuzca açılan Barohan gibi sosyal projelerle gençlerimize umut olmaya ve bu sorunlara çare bulmaya çalışmaktayız. Ancak hatırlatmak gerek ki, bu görev aslında bu kadar hukuk fakültesi açan devletin sorumluluğundadır.

Halen bağlı çalışan avukatlar düşük ücretlere çalışmakta ve iş güvencesinden yoksun bulunmaktadır. Bursa Barosu üyesi bağlı çalışan avukatların ücretleri de Bursa Barosu'nun tavsiye ettiği ücretin altında olduğu görülmektedir.

Yıllardır tüm çabalarımıza rağmen biriken sorunlara çözüm bulmak yerine avukatı iş yaparken daha da etkisizleştiren gerek adliyede, gerekse tapu, nüfus müdürlüğü gibi kamu makamlarında kısıtlamalar ve uygulamalarla avukatı adliye ve işlev dışı alana iten bir anlayışla mücadele etmek zorunda kalmaktayız.”

“CMK ÜCRETLERİ AYLAR SONRA ÖDENİYOR”

Meslektaşlarının, avukatlık asgari ücret tarifesinin çok altında ücretlere CMK zorunlu müdafiliği yapmak durumunda bırakıldığını kaydeden Öztosun, “Bu durumdaki meslektaşlarım bir de tek duruşmaya giremedi diye soruşturma ve kovuşturma baskısı altında bırakılmaktadır. CMK, mahkeme vekil ve beraat ücretleri aylar sonra ödenmektedir. Bu enflasyonist ortamda aldıkları üç kuruş ücret tek kelime ile pula dönmektedir.

Yaptırdığımız bir ankete göre, genç meslektaşlarımızdan büro açanların yüzde 54'ü asgari ücretin altında, yüzde 19'u asgari ücret seviyesinde, sadece yüzde 27'si asgari ücretin üstünde kazandığının beyan etmiştir. Büro açan genç avukatların yüzde 68'i bağkur primlerini ödeyememektedir” ifadelerini kullandı.

“KIDEMLİLER BİLE CMK DOSYASI ALIYOR”

“Yeni büro açan genç avukatların yüzde 25'i sadece CMK ve adli yardım dosyaları alarak geçimlerini sağlamakta” diyen Öztosun, “Birçok kıdemli meslektaş da bürolarını ayakta tutabilmek için CMK ve adli yardım dosyası almak zorunda kalmaktadır.

Üstelik devletimiz tarafından Barolara gönderilen adli yardım ve CMK ödeneklerinin yeniden değerleme oranında artmasını beklerken pandemi gerekçe gösterilerek yüzde 5 kısıntıya gidilmiş, avukatlık ücretlerinin yüzde 25 artması sebebiyle avukatlar geçen yıla göre yüzde 30 daha işsiz, vatandaşımız da hak arama güvencesinden daha çok yoksun bırakılmıştır. Öte yandan avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği de gün geçtikçe aşındırılmaktadır.

Temelinde ‘savunma hakkı' ve ‘hak arama özgürlüğü' olan avukatlık, toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok piyasa kuralları öne çıkarılarak yeniden yapılandırılmaktadır. Halkın yargıya erişim ve adil yargılanma hakkı da bu şekilde ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

“AVUKAT HERKESE LAZIM OLUR!”

Avukat vekildir ve bir gün herkese lazım olacağını belirten Öztosun sözlerini şöyle tamamladı:

“Bursa Barosu olarak tekrar ediyoruz ki bizlere ve halkımıza reva görülen bu kadere ve hiçbir haksızlığa boyun eğmeyeceğiz, hiçbir adaletsizliğe karşı susmayacağız, hak ettiğimizi alana kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemizi yaparken bu cübbelere ilik açmaya çalışanlara karşı durmaya devam edecek, cübbelerimizi kimsenin önünde iliklemeyeceğiz… Şimdiye kadar bizim ne efendimiz oldu ne de kölelerimiz. Bundan sonra da olmayacak.

Adalet Bakanlığı'nın, yargının olmazsa olmazı savunma makamının sesini duyması için CMK'daki kölelik ücretine hayır diyoruz. CMK ücret tarifesi ‘ücret' denebilecek angaryaya son verecek şekilde artırılmalı, avukatlık asgari ücret tarifesi ile eşitlenmelidir. CMK avukatlarına beraat vekalet ücretine hükmedilmelidir. CMK ücretleri-adli yardım ücretleri KDV'den muaf tutulmalıdır. Ücret tarifelerinin gerektiğinde hemen arttırılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

Avukatlık ücret tarifesi tüm kayıplarımız dikkate alınarak hemen arttırılmalıdır.

Mesleğini yapan avukatların önüne yanlış yorumlamayla engel olarak getirilen hatalı KVKK yorumları ve uygulamalarına son verilmelidir. Barolara şehrin büyüklüğü ile orantılı avukat kontenjan kotası getirilmelidir”

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