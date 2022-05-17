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Boğaziçili akademisyenler nöbete devam etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetini sürdürdü.

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Boğaziçili akademisyenler nöbete devam etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başlattıkları, istifasının ardından yardımcısı Naci İnci'nin göreve getirilmesiyle devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 339'uncusunu gerçekleştirdi.

Güney Kampüs'te rektörlük önünde cübbelerini giyerek toplanan akademisyenler, bir kez daha rektörlüğe sırt döndü. Eylemde “Vazgeçmiyoruz”, “Kabul etmiyoruz” yazılı dövizler taşındı.

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Boğaziçi Üniversitesi İnci protesto