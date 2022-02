Cemevinin 10 günlük elektrik faturası isyan ettirdi

Elazığ Cem Kültür Vakfı'nın (El-Cem) 10 günlük elektrik tüketimine bin 170 TL fatura geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle sadece cenazelerde cemevini açtıklarını belirten Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil, ”Daha önce 1 ay öncesinde 442 liralık faturamız bu ay bin 170 lira geldi. Toplamda yaktığımız elektrik gündüz saatlerinde geceleri de kapalı. 10 gün civarında bir elektrik sarfiyatımız olmuş. Zaten şu an hiç gücümüzde yok bu gidişle fatura ödemeyeceğiz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ'ın merkez Yıldızbağları Mahallesi’nde olan Cem Kültür Vakfı’nın 10 günlük elektrik tüketimine bin 170 TL fatura geldi. Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil, duruma tepki gösterdi.

“BÖYLE DEVAM EDERSE İBADETLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİZ”

Ocak ayı faturasının 440 lira gelmesine rağmen şubat ayının 10 günlük elektrik tüketim bedelinin bin 170 lira gelmesine anlam veremediğin belirten Elazığ Cem Vakfı Başkanı Cafer Yeşil, “Eğer sadece 10 güne bin 170 lira para gelmişse bir ay tam full bir şekilde burada faaliyet gösterdiğimiz zaman aşağı yukarı 3 bin 500 lira civarında bir elektrik faturası bize geliyor demektir. Bu da gerçekten cemevlerinde büyük bir sıkıntı. Özellikle Elazığ gibi bir yerde, Yıldızbağları gibi bir yerde. Yıldızbağları’nın halkı fakir, yoksul. Zaten biz devletten herhangi bir kuruş para almıyoruz. Gerçekten eğer bu böyle devam ederse hiçbir faaliyet yapamayacağız, tamamen cemevlerini kapatır duruma geliriz. İşin doğrusu bu bizi çok etkiledi, son derece üzdü. Diğer bölgelere kendi diğer cemevi yetkililerimizle konuştuk. Herkesin elektrik faturaları hemen hemen aynı gelmiş yalnız bizim cemevi değil birçok cemevi de bu sıkıntıyı yaşıyor. Örneğin İstanbul bölgesinde dernekler vakıf federasyonları dernekler federasyonu bunlar bir karar aldı cemevleri olarak biz elektrik faturamızı artık ödemeyeceğiz diye. Yani işin doğrusu biz de zaten gücümüz de yok, ödeyecek durumda değiliz bir de bunun yanında doğalgazımız var, bir de bunun yanında bu cemevinin giderleri var inanın eğer böyle devam ederse birçok cemevi de artık gündüzleri değil de geceleri de elektrik yakamayacağız. Gelen vatandaşa nasıl anlatacağız, nasıl söyleyeceğiz onu da bilemiyorum. Son derece mağdur durumdayız. Böyle olmaması lazım eğer bu böyle devam ederse ibadetlerimizi gerçekleştiremeyeceğiz” diye konuştu.

“BU FATURALARLA CEMEVLERİ NASIL AYAKTA KALACAK?”

‘Bu yüksek bedelli faturalarla cemevleri nasıl ayakta kalacak?' diye soran Yeşil, “Cemevine cenaze gelecek, morg çalıştırmamız lazım. Çalıştırmadığımız zaman o cenaze deforme olur, sıkıntı olur. Çalıştırsak para ödeyemeyeceğiz. Herhalde bu gidişle biz de artık faturaları ödemeyeceğiz. Devlet gelip keserse de keser yapacak başka bir şeyimiz yok. Pandemiden dolayı özellikle Elazığ’da şu an iki aydır hastalık aşırı derecede yükseldi. Onun için hiçbir ibadet de yapmıyoruz sadece günübirlik cenaze olduğu zaman gelip burayı açıyoruz cenaze olmadığı zaman zaten bura kapalı yani çalışmıyor şu an. Buna rağmen bu kadar yüksek elektrik faturası gelmiş, şu an zaten hiç gücümüz de yok yani ödemeyeceğiz. Bu gidişle fatura ödemeyeceğiz artık devlet ne yapacak gelip kapatacak mı ya da nasıl edecekse biz de onu bilmiyoruz yani şu an bunun sıkıntısını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

