Bursa’da CHP’li belediyenin müzik festivaline alkol yasağı getirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde CHP'li belediyenin bu yıl altıncısını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'ne Bursa Valiliği'nden alkol kısıtlaması getirildi. Festivalin yapılacağı Balat Atatürk Ormanı'nda basın açıklaması yapan Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, "Hem kamp ile ilgili hem de alkol ve sigara satışı ile olarak kısıtlamalar getirildi" dedi. Festivalde Cem Adrian, Sena Şener, Mor ve Ötesi gibi dikkat çeken isimler yer alacak.

Halil ATAŞ

Bursa Nilüfer ilçesinde CHP’li belediyenin bu yıl altıncısını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’ne Bursa Valiliği’nden alkol kısıtlaması getirildi.

“ALKOL KISITLAMASI GETİRİLDİ”

Nilüfer ilçesinde altıncısı düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali’ne, Valilik alkol ve sigara satışı kısıtlaması getirdi. Festivalin yapılacağı Balat Atatürk Ormanı’nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın ve CHP Nilüfer ilçe Başkanı Fırat Yılmaz ile birlikte açıklama yapan Belediye Başkanı CHP’li Tugay Erdem, “İki ay önce Bursa Valiliği ve Nilüfer Kaymakamlığı’na yapmış olduğumuz Nilüfer Müzik Festival başvurusu maalesef dün itibariyle bazı konularda olumsuzluklar ile dönüldü.

Festival alanı içerisinde, hem kamp ile ilgili hem de alkol ve sigara satışı ile olarak kısıtlamalar getirildi” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ ÖNLEMLER ALINMASINA RAĞMEN FARKLI TÜRDE KARARLAR MAALESEF ALINIYOR”

“Ancak, alkol ve sigara ile ilgili olan kısıtlamaya biz uyduk” diyen Erdem, “Sayın Valimizin de duyurduğu gibi kampla ilgili olan kısımda biz tekrar gençlerle beraber bu alanda müzik festivalini yeniden yapacağız.

Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz festivalde güvenlikli alanlar yaratıldı. Her türlü önlemler alınmasına rağmen, farklı türde kararlar maalesef alınıyor. Birçok ilde ve ilçede yapılan kısıtlamalar oldu” şeklinde konuştu.

“AZ KALDI BU ZİHNİYET KAYBEDECEK”

Kararı eleştiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’da yaptığı paylaşımda, “6 yıldır Balat Atatürk Ormanı’nda yapılan Nilüfer Müzik Festivali saatler kala alınan keyfi kararla iptale zorlanıyor. Ne yapmak istedikleri ortada. Bütün dayatmalara rağmen gençlerle müziğin buluşmasını engelleyemeyecekler. Az kaldı, bu zihniyet kaybedecek” dedi.

“ÖNEMLİ SORUNLARI AŞTIK”

Erkan Aydın ise “Nilüfer Belediyesi’nin bu sene 6’ncısını düzenleyeceği Müzik Festivali’ne bazı kısıtlamalar getirilmek istendi. Ancak yetkililerle kurduğumuz diyalog sayesinde önemli sorunları aştık. Tüm gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

FESTİVALDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALIYOR

Nilüfer Müzik Festivali’nde yer alacak sanatçılar arasında dikkat çeken isimler de yer alıyor.

2 Eylül’de Adamlar, Jakuzi, Hey Douglas, Bedük sahne alırken 3 Eylül’de, Cem Adrian, Sena Şener, Hedonutopia, Yüksek Sadakat, No Land gibi isimler sahnede olacak. Festivalin son gününde ise Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Second, Can Kazaz sahnede olacak.

