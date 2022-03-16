Çiftçiler gübre desteği istiyor

Yüzde 400'e yakın artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, "1 dekar alanda gübre maliyeti yaklaşık 500 liraya çıkar. Üreticiye gübre desteği olarak verilen miktar ise sadece 20 lira ile yüzde 4 kadar. Bu oranın en az yüzde 50 olması gereklidir" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, çiftçiler için gübre destek çağrısında bulundu.

ÇİFTÇİ, TABAN GÜBRESİNİ YA AZ KULLANDI YA DA HİÇ KULLANMADI

Önümüzdeki günlerde çiftçinin kullanması gereken gübreyi tedarik ederek, kullanması gerektiğini ifade eden Erdemli, “Bunun da yolu; aşırı artan gübre fiyatlarının en az yüzde 50 oranında desteklenmesinden geçer. Yeteri miktarda gübre kullanmayan çiftçimiz verim düşüklüğünden dolayı üretimde umduğunu bulamayarak, üretimden vazgeçecektir. 2021 yılındaki kuraklık, iklim şartlarındaki olumsuzluklar nedeni ile zor bir yıl geçiren çiftçimiz yeterli ürün alamadı. Ekim ayında gübre fiyatlarına gelen aşırı zamlardan dolayı taban gübresini çok az kullandı ya da hiç kullanmadı” dedi.

GÜBRE DESTEĞİ YÜZDE 4 KADAR

Son bir yıl içerisinde gübre fiyatlarının yüzde 400’le çıkan oranlarda arttığını vurgulayan Erdemli, gübrede yapılan yüzde 30 kadar indirimin de çiftçilerin sorununa çare olmadığını ve çiftçilerin gereken gübreyi alıp, tarlasına atamadığını söyledi.

Yapılan küçük çaplı indirimin de anında buharlaştığını belirten Erdemli, “Şu günlerde; ortalama fiyatı 10bin lira olan taban gübresinin ekilecek ürüne bağlı olarak, toplamda 50 kilogram kullanılması gerekir. 1 dekar alanda gübre maliyeti yaklaşık 500 liraya çıkar. Üreticiye gübre desteği olarak verilen miktar ise sadece 20 lira ile yüzde 4 kadar. Bu oranın en az yüzde 50 olması gereklidir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi faturasını ibraz eden her üreticiye en az yarısının destek verilmesi şarttır. Geldiğimiz noktada, bazı üreticilerimiz gübre fiyatlarındaki artıştan dolayı gübre alamadı ve sıvı gübreye yöneldi. Sıvı gübrenin çoğu merdiven altı üretimdir. Bunun denetiminin yapılması, üreticinin kaybının önüne geçilmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

YÜZDE 50 GÜBRE DESTEĞİ SAĞLANMALI

Yeteri miktarda gübre kullanmayan çiftçinin verim düşüklüğünden dolayı üretimde umduğunu bulamayarak, üretimden vazgeçeceğini sözlerine ekleyen Erdemli şunları söyledi:

“Rusya- Ukrayna arasında savaş var. Hammadde sıkıntısı var ve hammaddenin yüzde 100’e yakını ithal. Gübre kullanımının yüzde 12’lik kısmını tek başına karşılayan Rusya; gübre ihracatını yıl sonuna kadar askıya aldı. Demek ki; ekim yılı içinde de gübre fiyatları artmaya devam edecek.

Bunların farkındayız. Üreticilerin gübre kullanmadan yeterli ürün alamayacağının da farkındayız. Bu durum ülkemizde bir nevi ‘Gübre Kuraklığı’ yaşatacaktır. Önümüzdeki günlerde çiftçimiz kullanması gereken gübreyi tedarik ederek, kullanmalıdır. Bunun da yolu; aşırı artan gübre fiyatlarının en az yüzde 50 oranında desteklenmesinden geçer.”

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