Çok konuşulan fotoğrafa ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin basın ödülleri Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. SÖZCÜ Gazetesi Ankara Bürosundan Zekeriya Albayrak da Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfü Elvan’ın,‘’Herkes alkışladı, o hariç’’ konulu fotoğrafı ile ödüle layık görüldü.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin basın ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

SÖZCÜ Gazetesi Ankara Bürosundan Zekeriya Albayrak da Hazine Maliye eski Bakanı Lütfü Elvan'ın, ‘'Herkes alkışladı, o hariç'' konulu fotoğrafı ile ödüle layık görüldü.

Albayrak'a ödülünü veren Parlamento Muhabirleri, Derneği Başkanı Kemal Aktaş, “Bu kare uzun yıllar unutulmayacak bir fotoğraf olarak hafızalarda kalacak” dedi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törende Albayrak'ın çektiği fotoğraf için, ‘'Objektifiyle öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki, tüm gazetecilere nereye bakılması gerektiğini, ders niteliğinde bir fotoğrafla aktardı. Bu kare onlarca kişi kürsüdeki konuşmacıyı alkışlarken bir kişinin tepkisiz durduğunu gösteriyordu. Alkışlamayan da alkışlayanlar da kürsüdeki konuşmacı da tek karede tek bir gerçeği anlatıyordu” açıklaması da yapıldı.

Törende gazeteciler Can Özçelik, Bahadır Özgür, Özgen Acar, Ruşen Takva, Burhan Demircioğlu, Murat Uysal,Bülent Çelik, Metin Yoksu,Can Sarıkaş, Kelime Ata,Hazar Dost,Seda Gökçe, Soner Dağistanlı, Mehveş Evin de ödüle layık görüldü.

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