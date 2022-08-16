Havan saldırısına karşılık verildi:15 terörist öldürüldü

Gaziantep’in Karkamış ilçesi karşısındaki Zor Mağar bölgesinden hudut bölüğüne yönelik saldırı düzenleyen teröristlere yönelik fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Kobani Miştenur tepesinde konumlanan 15 terörist öldürüldü.

Özgür CEBE

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sınırındaki Çiçekalan karakolu ile Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki birliklere eş zamanlı 11 adet havanlı saldırı düzenlendi.

1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Saldırıdan hemen sonra teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği bölgelerin koordinatları belirlendi.

Sınır birliklerince teröristlere yönelik fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi. Sınır hattındaki terörist mevzileri Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla vuruldu.

MİŞTENUR TEPESİ İLE ZOR MAĞAR BÖLGESİ VURULDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK-YPG'li teröristlerin saldırısı sonrasında bugün saat 10.45 itibariyle Suruç karşısındaki Kobani'deki Miştenur tepesinde konumlanan teröristler ile Karkamış karşısında kalan Zor Mağar bölgesindeki teröristlere yönelik eş zamanlı harekât başlatıldı.

Topçu birlikleri fırtına obüsleriyle her iki bölgeyi yoğun ateş altına aldıktan sonra bu kez Silahlı İnsansız Hava Araçlarının aldığı görüntüler harekât merkezinde incelendikten sonra saldırının gerçekleştirildiği 4 ayrı mevzi daha vurularak imha edildi. İlk belirlemelere göre 15 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

TANSİYON YÜKSEK

Kobani'nin batısındaki Eşme köyü ile Fırat Nehri üzerinde kalan Yukarı Şeyhler köyündeki PKK-YPG'ye ait uçaksavar ve tank savar mevzileri de vurularak imha edildi.

TSK'nın vurduğu Miştenur tepesi, 2015 yılında ABD ve batılı güçlerin desteğiyle terör örgütü IŞİD'den alınarak YPG'li teröristlerin kontrolüne geçmişti.

Haseki vilayetine bağlı Til Temir ilçesinin Um El Xer, Til Leben, Til Tevil köylerindeki PKK-YPG'ye ait 3 ayrı noktadaki silah ve mühimmat deposu da TSK'ya ait SİHA'larla vuruldu. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede hareketlilik an itibariyle devam ediyor.

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