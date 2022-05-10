İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı uyardı: 154 km hız sınırı açık seçik bir cinayettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız limitinin artacağını söyledi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, "Dünyada kazaları azaltmak için hızı düşürüyorlar. Bizde ise tam tersi uygulama söz konusu. Bu politik bir manevradır. Araç kalitesinin düştüğü bir ülkede sizin hızı 154 km sınırına getirmeniz açık seçik bir cinayettir" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Otoyollarda hız limitleri yükseliyor. 120 km olan hız limiti 140 km'ye yükselirken, ceza sınırı ise 154 km'ye çıkacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışıyoruz. İnşallah bunu 1 Temmuz'da yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. 120 km sınırını 140 km'ye, idari yaptırım yani sınırı ise 154 km. 154 km hız yapabilecekler” dedi.

KAZALARI TEŞVİK EDER

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, “Dünyada kazaları azaltmak için hızları düşürüyorlar. Bizim hızı artırmakla ilgili farklı bir paradigma çizmemiz kazaları teşvik eder. Otobüsler 100 km'nin, kamyonlar da 90 km'nin üzerine çıkamazlar, hız sınırlayıcıları var. Ama onları ülkemizde iptal ediyorlar. Batı'daki gibi elektronik denetimler otoyollar ve kent içine kurulmalıdır” diye konuştu.

Sarı, şöyle devam etti: “Hız körlüğü denen bir şey var. 154 km, 140 km gibi hızlarda araçta daha çok kinetik enerji birikiyor. Çarptığınız anda ölüm oranı yükseliyor. Ayrıca milli gelir düşük olduğu için insanlar bakım onarıma gitmiyor. Araç kalitesinin düştüğü bir ülkede sizin hızı 154 km sınırına getirmeniz açık seçik bir cinayettir. Otoyolları cazip hale getirmek, otoyolları teşvik etmek adına bir politik manevra bu. Trafik Bakanlığı'na ihtiyaç var.”

Diğer ülkelerin hız limiti 140 kilometreyi geçmiyor

Birçok ülkede yapılan araştırmalar hız limitlerinin artırılmasının kaza sayısını da artırdığını ortaya koydu. ABD ve Avrupa ülkelerinde 140 km'nin üzerinde hız limiti bulunmuyor. Diğer ülkeler hız limitlerini 120-130 km olarak uyguluyor. Sadece Polonya ve Bulgaristan'da 140 km'ye izin veriliyor. Almanya'daki otoyollarda ise hız limiti yok ancak 130 kilometreyi geçilmemesi tavsiye ediliyor. Lüksemburg'da yağmurlu havalarda hız limiti 20 kilometreye düşürülüyor. Türkiye'de ise otoyollarda halen 120 kilometre hız sınırı ve yüzde 10 da tolerans uygulanıyor. 132 km sürate de izin veriliyor. (Cem YILDIRIM)

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