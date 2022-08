Maziye bir bakıver!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’dan dönerken uçakta konuştu. Suriye yönetimiyle temas kurulacağını, “Devletler arasında diyalog kesilmez” diye ilan etti. CHP’li Erkek bu değişimi, “Yakında geliyor kardeşim Esad” diye yorumladı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilere yıllardır kriz halinde olduğumuz Suriye'yle gündemdeki yakınlaşma hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, Suriye'de atılan bütün adımlarla, özellikle Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusu ve batısından Akdeniz'e kadar olan bölgede Ruslarla yürütülen çalışmalarda terörle bir mücadele olduğunu hatırlattı.

‘DİPLOMASİ KESİLEMEZ'

Erdoğan şöyle konuştu: “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. İplikle de olsa bağı koparmayın, devam etsin. Gün olur lazım olur. Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor” dedi. Mısır için ise “Bakanlarımız seviyesinde temasları devam ettiriyoruz. Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız” açıklaması yaptı. Erdoğan'ın Ukrayna dönüşü yaptığı Suriye konusundaki sözlerine ilişkin ana muhalefetten tepki geldi.

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Erdoğan'ın Suriye yolculuğu” diyerek şunları söyledi: “2012'de, ‘Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız'. 2015'te, ‘Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur'. 2022'de ‘Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok'. Yakında geliyor Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi.” Erkek, CHP heyetinin Suriye'ye gittiği dönemde iktidar sözcülerinin “Katille görüştüler” diyerek kendilerini suçladığını, bugün ise geçmişte “Haydut devlet, Esed rejimi Türkiye için tehdit haline geldi'' dedikleri Suriye ile temas kurmak için harekete geçtiklerini vurguladı.

‘YALAYIP YUTMA OLASILIĞI'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise eleştirisini şöyle yaptı: “Yalayıp, yutma olasılığına karşı, Söylediklerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın! Bu ülkede söylediklerini yalayıp, yutma konusunda kimse Erdoğan'ın eline su dökemez. Ne diyelim. Afiyet olsun!”

Erdoğan geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad ile Bodrum'da tatil yapmış özel bir uçakla gelen Esad çiftini karşılamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık “Katil dediğiniz Esat ile tatil yapan ben değildim'' açıklamaları üzerine ise “Tatil yapmadık, sadece davet ettim'' cevabını vermişti.

‘ESED TERÖR ESTİRİYOR'

Erdoğan 2016'daki Kudüs Platformu toplantısında da “Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Orada adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil” demişti. 2013 ve 2017'de ise iki ayrı CHP heyeti Suriye'ye gidip devlet yetkilileri ve Esat ile görüşmüştü. İktidar sözcüleri bu görüşmelere de sert tepki göstermişti.

Diğer ülkeler için ne dedi ne oldu?

BAE DARBE FİNANSÖRÜ: Birleşik Arap Emirlikleri iktidar tarafından FETÖ ve 15 Temmuz darbesinin finansörü, destekçisi ilan edildi. İlişkiler gerginleşti. Ancaki BAE'nin Veliaht Prensi Bin Zayed Türkiye'ye geldi Erdoğan da BAE'ye gitti. Erdoğan “Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamladık” dedi.

MISIR VE SİSİ: İktidar, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı 2013'te darbe yapan General Sisi ile ipleri kopardı. Erdoğan Sisi için sık sık “Katil” dedi. Ancak daha sonra “Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği süreci devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim” dedi.

İSRAİL KATİL DEVLET: Erdoğan 2009'da İsviçre Davos'ta düzenlenen zirvede yanında oturan İsrail Devlet Başkanı Peres'e Gazze saldırısı nedeniyle “Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” dedi. İlişkiler gerildi Mavi Marmara olayından sonra İsrail “Katil devlet” ilan edildi, Büyükelçimiz geri çekildi. Ancak daha sonra İsrail Devlet Başkanı Herzog Türkiye'ye geldi, Türk askeri at üzerinde İsrail bayrağı taşıdı, yeniden Büyükelçi atanması kararlaştırıldı.

SUUDİ ARABİSTAN: 2018'de Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldü, cesedi bulunamadı. Erdoğan “Bunlar ‘Kesmeyi iyi bilirim' diyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Dosyayı istiyorlar, verelim de bir de bunları yok mu edeceksiniz” dedi. Suudi Arabistan Türk mallarına ambargo uyguladı. Daha sonra Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'a verildi. Suudi Veliaht Prensi Bin Selman Türkiye'ye geldi. Erdoğan “Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendiriyoruz” dedi. Erdoğan nisan ayında da Suudi Arabistan'a gitti.