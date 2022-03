Meral Akşener: Hak yiyene yuh olsun…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hz. Ali'nin doğumu, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. "Birbirimizin farklılıklarına saygı duymak zorundayız" diyen Akşener, "Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlışa sapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek varken hak yiyene yuh olsun" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Hz. Ali’nin doğumu, Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Uyanış, Doğuş, Aşık’ programına katıldı.

Özellikle kadınların canları yandığında “Hz. Ali Efendimiz” dediğini belirten Akşener, “Haksızlığa uğrarız, iftiralar atılır, iğrençlikler yaşarız biz kadınlar. Önce saklanırız sonra gözümüzün önünde iki kişi belirir. Hz. Ali, Allah’ın aslanı ya da Fatma anamız. Dikkat eder misiniz, ‘Fatma anamız’ deriz. Ne kadar yakın, ne kadar içimizden, ne kadar kalbimizin içinden iki isim” diye konuştu.

“KAZIĞI YİYEN HEPİMİZ OLUYORUZ”

“Bütün bunlar varken sen şucusun, sen bucusun diyerek insanların bölünmesi, Türkiye’de bu enerjinin, bu iyiliğin, bu güzelliğin gökyüzüne salınıp gitmesi anlamına geliyor“ diyen Akşener, “Dolayısıyla bu salonu şereflendiren her bir kadının, her bir erkeğin, her bir gencin, her bir yaş almışın görevi buraya dikkat çekmek. Bu enerji savrulup gökyüzüne gittiği zaman, hiç kimseye faydası olmadığı zaman özür dileyerek söylüyorum; kazığı yiyen hepimiz oluyoruz” şeklinde konuştu.

“BEN KİMİM Kİ…”

Farklılıklara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Akşener, “Bizim olan her şeye saygı duymak zorundayız, birbirimizin farklılıklarına da saygı duymak zorundayız. Ben hoşgörü sözünü sevmiyorum. Hoşgörü kavramını içinde biraz kibir var, biraz buyurganlık var. Ama biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Ben kimim ki buradaki hanımefendileri hoşgörü ile karşılayacağım. Bir başkası kim ki, bizleri hoşgörü ile karşılayacak. Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin öne çıkarılmasının bu saygı kavramından geçtiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HAK YİYENE YUH OLSUN”

Akşener şöyle devam etti:

* Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıktığı gündür Nevruz, kutlu olsun. Bütün Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde denildiği gibi; ‘Nevruzumuz mübarek'. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır şiarını, fıtratımıza işleyen Hz. Ali’nin vuslat günü. Hak ve hakikat yolunda Allah O’nun cesaretini bizlere de nasip etsin inşallah.

* Cenabı Hak, ‘Medet ya Ali’ demeyi hepimize nasip etsin inşallah. ‘Kur’an’a bak İncil’e bak. Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakikatte yüz karası’ diyen gönül rehberimiz Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü. Cenabı Hak mekanını cennet eylesin. Bizi bir araya getiren sebepler, bunlar kutlu sebepler. Gök bayrakla Horasan’a, Erenlerin kutlu sancağı ile Anadolu’ya uzanan ve bugün Cumhuriyetimiz ile taçlanan serüvenin, bizi biz yapan değerlerin ayak izleri bunlar.

* Allah bize de aynı kutlu yolda yürümeyi, cesaretle, kararlılıkla; pişmanlık duymadan yürümeyi nasip etsin inşallah. Ve ne mutlu bize ki; aklımızı, gönlümüzü, ruhumuzu besleyen; hakkı, hakikati ve adaleti öğütleyen büyüklerimiz var. B aharı müjdeleyen bayramımız var. “Allah seni hür yarattı tamah seni kul etmesin” diyerek alnı açık, başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlışa sapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek varken hak yiyene yuh olsun.

