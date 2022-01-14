MHP’den istifa etti: Ekonomimiz yok ediliyor

1980 darbesinden üç ay önce suikasta uğrayan Gümrük ve Tekel Bakanı olan Gün Sazak'ın oğlu, eski MHP Eskişehir Milletvekili Süleyman Servet Sazak partisinden istifa etti.

Sozcu.com.tr

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1977-1978 yıllarında İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde MHP’den Gümrük ve Tekel Bakanı olan Gün Sazak’ın oğlu, eski MHP Eskişehir Milletvekili Süleyman Servet Sazak, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk milliyetçisinin yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne gam. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar” ifadelerini kullandı.

Bir dönem MHP Genel Başkanlığı’na aday da olan Süleyman Servet Sazak, bir süredir parti yönetimine olan muhalefetiyle biliniyordu.

Gün Sazak, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütürken, 27 Mayıs 1980 günü eşinin yanında Dev-Sol militanları tarafından öldürüldü.

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