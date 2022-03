Milyonlar çare bekliyor AKP-MHP frenliyor

CHP dün Meclis’e iki önerge verdi. ‘Küçük esnafı koruyan yasa çıkaralım, sağlık çalışanlarının sorunları için önlem alalım’ dedi. Ancak AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP'nin Meclis'e getirdiği önergeler AKP ve MHP oylarıyla reddedilmeye devam ediyor. Dün CHP grubu ilk olarak sağlık çalışanlarının sorunları için önerge verdi. Sağlıkçıların sorunlarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesini istedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “TTB'nin verilerine göre 2012 yılında 59 hekimin yurt dışına gitti. 2021 yılında sayı 24 kat arttı. ‘Tükeniyoruz, geçinemiyoruz' diyen hekimleri bir an önce zaman kaybetmeden dinlememiz lazım. Hekimlerimiz ‘bıçak kemikte' diyorlar; bu sese, bu çığlığa kulak verelim. Evet, mutsuzlar, yorgunlar, kırgınlar ama her şeye rağmen sistem hatalarını düzeltme ve daha iyi hizmet verme uğruna görevdeler. Gelin sağlıkçıların sorunlarını bir an önce tespit edelim” diye konuştu. CHP'nin verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, görüşmelerin ardından AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

TEKEL DİZGİNLENMELİ

İkincisi ise CHP'li Çetin Osman Budak tarafından küçük esnafı zincir marketler karşısında korumak amacıyla hazırlanan kanun teklifiydi. Hızla tekelleşen zincir marketlerin küçük esnafa yaşama şansı bırakmadığına dikkat çeken Budak, “Zincir marketlerin neredeyse 7/24 çalışma düzeni var, çalışanlar zor koşullar altında. Zincir marketler hem esnafın hem imalatçının çanına ot tıkıyor, nefessiz bırakıyor. Bu tekel dizginlenmeli. Hiç olmazsa pazar günleri zincir marketlerin kapanması küçük marketlerin iş yapmasını sağlayacaktır” dedi. Bu kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda yine AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.