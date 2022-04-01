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MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi 

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz” denildi. (DHA)

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