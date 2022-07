‘Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: 10 gözaltı

Eskişehir Valiliği'nin 23 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında, LGBTİ dernekleri ve benzeri oluşumların yapacağı 'Onur Haftası' etkinlikleri nedeniyle, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğe yasak getirmesine rağmen Eskişehir'de bir grup 'Onur Yürüyüşü' yapmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı.

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

Eskişehir Valiliği, 23 Haziran tarihinde yaptığı duyuru ile, LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğe 15 gün süre ile yasak getirmişti. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

* Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında “Onur Haftası” adı altında İlimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği,

*Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zaafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

*Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23.06.2022 tarihi saat: 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat:24.00'a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDILAR

Eskişehir Valiliği’nin 23 haziran ila 7 Temmuz tarihleri arasında LGBT+ derneklerinin yapacağı ‘Onur Yürüyüşü’ne yasak getirmesine rağmen, Eskişehir’de bir grup yürüyüş yapmak istedi.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki EsPark AVM karşısında toplanan yaklaşık 50 kişi, ‘Onur Yürüyüşü’ yapmak istedi. Eskişehir Collezyum önünde bir araya gelenler, ‘Baskılar, yasaklar bizi yıldıramaz’ sloganlarıyla yola çıkarak haklarını savunmak için Espark AVM önüne doğru onur yürüyüşü düzenlemek istedi.

Yürüyüşe katılanlar ‘Benim de hetero arkadaşlarım var’, ‘Biz döndük devran da dönecek’ yazılı pankartlar açarak yürümek isteyen gruba karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri yürüyüş yapan gruba, yürüyüş için izinlerinin olmadığını, dağılmalarını ve yaptıkları yürüyüşün Valilik tarafından yasaklandığını belirtmesine rağmen, LGBT+ üyeleri yürümek istedi. Polisler yürüyüş ve basın açıklaması yapılması için grubun izin almadığını belirterek grubun dağılmasını istedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ile grup arasında arbede yaşandı. Yürüyüş yapmak isteyen grup sokak aralarına kaçtı, polis kovaladı. Yürüyüşe katılan 10 kişi yaka paça polis tarafından gözaltına alındı. Bazı yürüyüşçülere plastik ters kelepçe takıldı.

Polisler, gözaltına aldıkları kişilere ‘Yasaklama kararlarına aykırı davrandıkları’ gerekçesi ile işlem yapılacağını belirtti. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

