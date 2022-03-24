İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yer hizmeti personelinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine, Brezilya’nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı’na yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı geldi. Harekete geçen ekipler güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti. Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken aralarında yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.