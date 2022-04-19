20 Mehmetçiğin katili, PKK’nın Zap sorumlusu öldürüldü

Kuzey Irak'a düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu devam ederken, MİT-TSK işbirliğiyle PKK’nın Zap eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ile dört koruması öldürüldü. 2 milyonluk TL ödüllü turuncu listede yer alan terörist farklı tarihlerde 20 askerimizin şehit edildiği saldırıların faili olarak aranıyordu.

Özgür CEBE

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PKK'lı teröristlerin havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'ye sızmalarını önlemek için sınırın 25 kilometre derinliğinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu’nda terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilirken, aynı bölgede terör örgütünün Zap Eyaleti sorumlusu ve PKK'nın silahlı kolu HPG'nin Askeri Konsey üyesi Cumali Çorum kod adlı Zeynel Erocağı ile dört korumasıyla öldürüldü.

TÜNELDEN KAÇMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon bölgesinde sıkışan teröristin yerel unsurların yardımıyla sivil kıyafetlerle köylü görüntüsü verip kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçildi. MİT'in sahadaki yerel unsurlardan elde ettiği istihbari bilgiler ışığında teröristin bulunduğu noktanın koordinatları tespit edildi.

Werheli bölgesindeki bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışan Cumali Çorum'un yanındaki korumaları Kamuran, Dilvin, Amara Cudi ve Mahir kod adlı teröristlerle birlikte SİHA ve iki Atak taarruz helikopterinin gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü belirlendi. Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen teröristin 23 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

ÖZEL GÜÇ YAPILANMASININ BAŞINDAYDI

Terörist Erocağı'nın PKK'nın suikast, sabotaj ve bombalı intihar saldırılarını gerçekleştirilen sözde özel güç yapılanmasının tepe isimlerinden olduğu, 2006-2011 yıllarında Şırnak kırsalındaki Gabar, Çırav ve Cudi Dağı ile Mardin kırsalındaki Bagok dağlarında birçok hain saldırıda yer aldığı ve 4 teröristin öldürüldüğü çatışmada ağır yaralı olarak kaçıp tedavi için Kandil'e gönderildiği bildirildi. 2018 yılından beri Zap ve Avaşin bölgesinde sözde Eyalet sorumlusu olarak 350 teröristin başında yer alan Zeynel Erocağı'nın güvenlik güçlerine karşı birçok mayınlı ve bombalı hain saldırının emir ve talimatını verip planlamasını yaptığı öğrenildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE 11 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞ

Teröristin, öldürüldüğü Zap Vadisinde devam eden Pençe Şimşek harekat bölgesinde son bir yıl içinde Piyade Teğmenler Mehmet Kıvık, İsmail Can ile Uzman Çavuşlar Aygün Çakar, Mehmet Kırmızı, Murat Nar, Ahmet Asan ve sözleşmeli erler Müslüm Toprak, Mustafa Çalım, Uzman Onbaşılar Hüsamettin Gökçe, Yasin Özdamar ve Eyüp Gergin'in şehit edildiği saldırıların keşif ve planlamasını yaptığı da yakalanan ve teslim olan teröristlerin itiraflarıyla netlik kazandı.

ŞIRNAK’TA 9 ASKERİ ŞEHİT ETMİŞ

Teröristin 24 Mayıs 2007 günü Şırnak'ın Güçlükonak İlçesine bağlı Taşkonak-Yağızoymak Köy yoluna mayın döşeyip Uzman Çavuşlar Vedat Dayıoğlu, Bayram Bulut, Atıf Günkan, Bekir Çakır, Samet Kırbaş ve Mahir Yıldırım'ın şehit edilmesi, 10 askerin yaralandığı hain saldırının faili olduğu bildirildi. Teröristin 9 Haziran 2007'de ise Güçlükonak'ın Damlarca Köyü yoluna yine mayın döşeyip Akçay Tugay Komutanlığında Destek Grup Komutanı Yarbay Melih Gülova, Binbaşı Ramazan Armutlu ile er Hasan Güreşen'in şehit edildiği saldırıya da bizzat katıldığı kaydedildi.

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