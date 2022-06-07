Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: AKP “Zenginlerin” partisi

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sancar, katılımcılara "AK Parti kimin partisi?" sorusu yönelttiği anket sonuçlarını sosyal medyadan yayınladı.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sancar, katılımcımlara “Sizce AK Parti, zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi mi yoksa yoksulların partisi mi?” diye sorduğu anket sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ ZENGİNLERİN Mİ YOKSULLARIN MI PARTİSİ?

Zengin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi diyenler yüzde 55, yoksulların partisi diyenler yüzde 31,9, fikrim yok diyenler ise yüzde 13 oldu.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verdiğini belirtenlerden zengin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi diyenler yüzde 24,2 yoksulların partisi diyenler yüzde 57,7 oldu. CHP’ye oy verenlerde ise zengin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi diyenler yüzde 86,9 yoksulların partisi diyenler yüzde 9,5 oldu.

Kendini dindar olarak tanımlayan kesimde ise zengin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi diyenler yüzde 41,9 yoksulların partisi diyenler yüzde 45,3 oldu.

Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan kesimde ise zengin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi diyenler yüzde 78,6 yoksulların partisi diyenler yüzde 11,7 oldu.

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