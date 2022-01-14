Sosyalist Enternasyonal Başkanı’ndan Ali Babacan’a ziyaret

Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve Yunanistan Değişim Hareketi milletvekili Andreas Yeoryu Papandreou, DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek partinin genel başkanı Ali Babacan ile görüştü.

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Görüşmenin ardından paylaşımda bulunan Babacan, “Eski Yunanistan Başbakanı ve ekonomist Sayın Andreas Yeoryu Papandreu bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, güncel ekonomik gelişmeler ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Andreas Yeoryu Papandreu'ya ziyareti için teşekkür ederim” dedi.