Suriyeli teröristin cezasını Yargıtay onadı

Terör örgütü PKK'nın Kobani'deki mevzilerinde IŞİD'e karşı çatışmalara giren ardından mülteci gibi sınırdan geçerek Diyarbakır’a gelip ev kiralayarak burada yaşamını sürdüren terörist Bassel El Elawi'ye verilen 7,5 yıl hapis cezasını Yargıtay oy birliğiyle onadı.

Özgür CEBE

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Suriye'nin Haseki vilayetinde terör örgütü PKK saflarında silahlı olarak faaliyetlerde bulunan, Kobani'deki mevzilerde terör örgütü IŞİD’e karşı çatışmalarda yer aldıktan sonra ‘sığınmacı-mülteci’ gibi sınırı geçerek Diyarbakır'ın Bismil ilçesine yerleşen ve burada ev kiralayıp yaşamını sürdüren Bassel El Elawi, yakalanıp 7,5 yıl hapse çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, kararda bir isabetsizlik görülmediğine vurgu yaptı ve delillerin hukuka uygun biçimde toplandığını, sanığın da suçunu ikrar etmiş olması nedeniyle mahkûmiyet kararının yerinde olduğunu ifade etti.

SABOTAJ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU BOMBA UZMANIYMIŞ

Yargıtay, sanığın Türkiye'ye mülteci kılığında giriş yaparak terörist olduğu bilgisini kimseyle paylaşmadığını, polise yapılan ihbar sonucu evinde gözaltına alınırken evde gizlediği dijital materyallerin incelenmesinde, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyini işgal ettiği sözde Kanton bölgelerindeki mevzilerle silahlı ve örgüt kıyafetli fotoğrafları ile bazı örgütsel şifreli dokümanların ele geçirildiğine dikkat çekti.

Daha sonra yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan bazı teröristlerin de Suriye uyruklu bu teröristi teşhis ettikleri ve aslında suikast, sabotaj eğitimlerinden sorumlu bomba uzmanı olduğunu ifade ettiklerinin de altını çizen Yargıtay, sanığın son olarak Suriye'nin Rakka bölgesinde IŞİD'e karşı PKK saflarında çatışmalara girdiğinin dosyadaki belgelerle sabit olduğuna dikkat çekti.

MÜLTECİ KILIĞINDA GELMİŞ

Sanığın Türkiye sınırına gelerek kaçakçıların da desteğiyle Mardin'in Kızıltepe İlçesinden yurda giriş yaptıktan sonra üzerinde kimlik çıkmadığı için kendini Rejim askerleri başta olmak üzere PKK ve IŞİD'in elinden kaçan sığınmacı olarak tanıttığı, bu şekilde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gelerek ev kiralayıp mülteci gibi yaşamaya başladığı kaydedildi.

Yargıtay, PKK ve YPG’nin Türkiye’ye karşı terör faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çektiği kararında, Bassel El Elawi’nin ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan 7.5 yıl hapis cezasının oybirliği ile onanmasına karar verdi.

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