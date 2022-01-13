Arkadaşların tartışması kanlı bitti!

Bilecik'te bir evde çıkan tartışma sonucu, arkadaş oldukları öğrenilen 2 şahıstan biri, diğerini bacağından vurarak kaçtı. Sağlık durumu iyi olan yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki bir dairede, Arafat K. ile Hikmet D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Arafat K. tabancayla Hikmet D.’yi ayağından vurarak kaçtı.

Silah sesi duyan komşular durumu hemen 112’ye bildirirken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Sol ayağından yaralanan Hikmet D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağılık durumun iyi olduğu öğrenilirken kaçan şahıs için polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri dairede geniş çaplı çalışma yaptı. İHA

İlginizi Çekebilir Liselilerin 'yan bakma' kavgası kanlı bitti