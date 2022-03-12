Görevden alınan özel harekatçı, polis eşinin tabancasıyla ateş açtı

Görevinden uzaklaştırılan özel harekat polisi, ayrı yaşadığı eşiyle parkta buluştu. Çıkan tartışmada kendisi gibi polis olan eşinin tabancasını alıp havaya ateş etti. Bu sırada parkın yanında araçta bulunan çiftin çocukları yaşananlara şahit oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken bir süre görevden uzaklaştırılan özel harekat polisi Gökhan T., ayrı yaşadığı kendisi gibi polis olan eşi Meltem T. ve oğlu ile görüşüp konuşmak için parkta buluştu.

Bayındır Mahallesi’ndeki parkta taraflar arasında tartışma çıktı. Gökhan T., tartışma sırasında bir karakolda görevli olan polis memuru eşi Meltem T.’nin çantasındaki tabancayı aldı, çevreye ateş etmeye başladı.

KADES’LE YARDIM İSTEDİ

Meltem T. telefonundaki KADES uygulaması aracılığıyla yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gökhan T., meslektaşlarının olay yerine gelmesiyle elindeki tabancayı kendisine doğrultup yaklaşılmamasını istedi.

BABASINI İZLEDİ

Tabancasını zaman zaman kafasına ve göğsüne yaslayan Gökhan T., eşi Meltem T.’nin çocuğuyla görüşmesini engellediğini ileri sürdü. Bu sırada çiftin 6 yaşlarındaki erkek çocukları, park kenarında Meltem T.nin otomobilinde yaşananları izledi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polisler, eşi Meltem T.’nin olay yerinden ayrılması için Gökhan T.’yi ikna etmeye çalıştı. Kısa bir sürenin ardından polislerin Meltem T.’yi bir apartman bahçesine götürdüğü sırada Gökhan T. de arkasından gidip havaya doğru ateş etti. Ekipler, Meltem T.’yi ekip aracına bindirip çocuğuyla birlikte bölgeden uzaklaştırdı.

ÖZEL HAREKATÇILAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Parkın yanındaki Palmiye Caddesi’ni yaya ve araç trafiğine kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemi aldı. Apartman bahçesinden ayrılan Gökhan T., daha sonra parka yöneldi. Parkta elinde tabancayla yürüyerek ilerleyen Gökhan T.’yi özel harekat polisleri ikna etmeye çalıştı.

Çocuğunu istediği zaman göremediğini anlatan Gökhan T.’yi meslektaşları, ‘Gel yapma, sorunları birlikte çözelim’ sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından özel harekat polisleri, Gökhan T.’yi ikna ederek, ekip aracıyla polis merkezine götürdü. DHA

İlginizi Çekebilir Polisi sürüklediği otomobil 'silah' niteliğinde kabul edildi

İlginizi Çekebilir Eldiven ve siperlik takmayan trafik polislerinin kestiği ceza iptal edildi