Kar maskesiyle tatlıcıya gelip, çalışanı vurdu

Konya'da, yüzünde kar maskesiyle tatlıcıya giren 2 şüpheli, çalışan Mustafa Kemal Erhoylu'yu tabancayla vurup, yaraladıktan sonra otomobille kaçtı.

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Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında, kar maskeli 2 kişi, tatlıcıya geldi. Şüphelilerden biri kapıda gözcülük yaparken, diğeri tabancayla içeri girip, tezgahtaki çalışan Mustafa Kemal Erhoylu’ya ateş etti.

Erhoylu, karnından yaralanırken, içerideki müşteriler de panikle kaçtı. Şüpheliler, daha sonra beyaz otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Kemal Erhoylu’yu ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erhoylu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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