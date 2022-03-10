TIR kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen beş araca çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu yolu Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Metin Demir’in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kazayı duyar duymaz olay yerine sonradan gelen hayatını kaybeden kadının oğlu ise annesini cansız halde yatarken görünce sinir krizi geçirerek ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza yerindeki incelemelerin ardından ekipler hayatını kaybeden kadını cenaze aracına yükleyerek hastane morguna kaldırdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza yerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.