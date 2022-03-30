Yangında can pazarı! 5 kişi hastanelik oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki apartman boşluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
7 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Apartman sakinlerinin bir kısmı binayı terk edip durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, binayı duman sarması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi ile evcil hayvanları merdivenli araçla kurtardı.
Dumandan etkilenerek ambulanslarda tedavi gören 7 kişiden 5’i hastanelere kaldırıldı. Yangın söndürülürken, inceleme başlatıldı. (DHA)