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Yangında can pazarı! 5 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.

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Yangında can pazarı! 5 kişi hastanelik oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki apartman boşluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

7 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Apartman sakinlerinin bir kısmı binayı terk edip durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, binayı duman sarması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi ile evcil hayvanları merdivenli araçla kurtardı.

Dumandan etkilenerek ambulanslarda tedavi gören 7 kişiden 5’i hastanelere kaldırıldı. Yangın söndürülürken, inceleme başlatıldı. (DHA)

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