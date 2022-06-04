Berlin’de maymun çiçeği patlaması: 9 kişi hastanelik oldu

Corona virüsü bitmeden başlayan yeni salgın maymun çiçeği, hızla yayılıyor. Berlin’de vaka sayısı 39’a çıktı ve tümü de erkek. Bu kişilerden 9’u hastaneye kaldırıldı.

Ali GÜLEN

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Şu anda etkilenenlerin tümü erkek ve sadece salı günü 18 kişiye bu hastalığın bulaştığı belirlendi.

Yakın temas veya cinsel ilişki sonucu bulaşan maymun çiçeği ölüme yol açabiliyor. Berlin'deki grubun birbiriyle yakın temasta olduğu, ancak sadece erkeklerin değil, kadınların da bu hastalığa yakalanabileceği belirtildi.

30 ÜLKEDE DAHA ÇIKTI

Mukoza zarı, yani sümük bezleri yoluyla taşınabilen ve yakın temasta bulaşan virüsün en önemli belirtilerinden biri de vücutta oluşan su çiçeği benzeri kabarcıklar. Yüksek ateş, halsizlik, çeşitli ağrılar ve kaşıntılar da olabiliyor.

Dünya sağlık örgütüne göre, şu ana kadar endemik olmayan 30 ülkede 550'ye yakın vaka tespit ettiklerini açıkladı. Virüsün yayılmasında, ekolojik sistemin bozulması, küresel ısınma gibi etkenler de önemli rol oynuyor.

Dünya Sağlık Örgütü Çiçek Hastalıkları uzmanı Rosamund Lewis, “Bu hastalığı önlemede henüz geç kalıp kalmadığımızı bile bilmiyoruz” açıklaması yaptı.

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