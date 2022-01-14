İstanbul’da Omicron zirvesi! Bakan Koca’dan vatandaşlara kritik uyarılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle corona virüsü salgınının gidişatına ilişkin toplantı yapıldı. Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle corona virüsü salgınının gidişatına dair toplantı yapıldığını duyurdu.

“TEDBİRDE ISRAR ETMEK GEREKİYOR”

Sosyal medya hesabından, toplantıya ilişkin açıklamalar yapıp, vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Koca, şunları belirtti:

* İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul'un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik.

* Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

* Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.