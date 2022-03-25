Omicron belirtileri neler? Omicron varyantı belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor?

Omicron varyantı belirtileri covidden çok soğuk algınlığına benzediği belirtilirken, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerin omicronun ayırt edici özellikleri olduğu duyuruldu. Bilim insanları omicron tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıraladı. Yapılan incelemeler sonrasında Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83’ünde öksürük, yüzde 78’inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74’ünde ise halsizlik görüldü. Vuhan varyantında 5 günde ortaya çıkan belirtiler, Delta varyantında 4 gün, Omicron’da ise 3 günde ortaya çıkabiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın birçok ülkesinde önlemlerin gevşetilmesine rağmen omicron tehlikesi sürüyor. Omicron belirtileri arasında boğaz ağrısı, kuru öksürük, aşırı yorgunluk, hafif kas ağrıları ve gece terlemeleri en belirgileri olarak dikkat çekiyor. Yaşlara göre farklılık gösterebilen omicron belirtileri cinsiyete göre değişebiliyor. Omicrona yakalanan kadınların, uyku sorunları, kaygı, adet düzensizlikleri, mantar enfeksiyonları ve saç dökülmesi ile karşılaşma olasılığı daha yüksekken, erkeklerin genellikle nefes darlığı problemi yaşadığı ortaya çıktı.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedilirken, Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği öne sürüldü.

ABD'nin Connecticut eyaletinde görevli Dr. Jorge Moreno'nun görüşlerine yer verilen haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığı belirtildi.

Yale Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Moreno, “Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar” dedi.

Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta da benzer semptomların duyulduğuna dikkat çeken uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini söyledi. Business Insider'ın haberinde Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden olan Güney Afrika'nın en büyük sağlık sigorta şirketi Discovery Health'in CEO'su Ryan Noach'ın sözlerini hatırlattı. Noach da belirtilerin sırasıyla boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı şeklinde görüldüğünü söyledi.

“BELİRTİLERİ ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR”

Öte yandan Moreno, boğaz ağrısıyla birlikte sinüste doluluk ve baş ağrısının birlikte geldiğini de aktardı.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” dedi.

OMİCRON BELİRTİLERİ KADINLARDA FARKLI, ERKEKLERDE FARKLI

Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Sachin Nagrani araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada “Akut bir semptom olarak, yorgunluk corona virüsü enfeksiyonunun erken bir belirtisi olabilirken, kolayca başka nedenlere de bağlı olabilir.” dedi. Nagrani, kadın ve erkeklerin aynı belirtilerden şikayetçi olmadıklarını sözlerine ekledi.

Nagrani ayrıca, “Birçok Covid-19 vakasında hiçbir semptoma rastlanmadığını ve bu durumun, virüsün kolay yayılmasını sağladığını hatırlamak da önemlidir.” dedi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, corona virüsüne yakalanan kadınların, uyku sorunları, kaygı, adet düzensizlikleri, mantar enfeksiyonları ve saç dökülmesi ile karşılaşma olasılığı daha yüksekken, erkeklerin genellikle nefes darlığı problemi yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İSHAL OMİCRON BELİRTİLERİ ARASINA GİRDİ

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), corona virüsünün birçok semptomu olduğunu hatırlatırken, Omicron varyantının ise daha önceki dalgalarda görülmeyen belirtileri olduğunu duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde CDC ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanlar hastaları inceledi ve virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan yeni bir belirtiye dikkat çekti.

Bilim insanları ve uzmanlar virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra hastaların yüzde 20’sinde ishal görüldüğünü açıkladı. Omicron varyantının belirtilerinin önceki varyantlardan farklı olduğunu ve tespit edilmesinin zor olduğuna dikkat çekilirken uzmanlar bu belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini altını çizdi.

CDC, “Eğer tuvalete gittiğinizde ishal olduğunuzu görürseniz, bu Omicron varyantının bulaştığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı. ABD merkezli medya kuruluşu NBC Chicago ise, “Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayanların ishal ya da benzeri gastrointestinal semptomlar yaşaması olası” yorumunu yaptı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden yetkililer de hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde bu belirtinin görüldüğünü duyurdu.

OMİCRON BELİRTİLERİ ARASINDA İLK SIRADA BOĞAZ VAR

Bilim insanları Omicron varyantı tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıraladı. Yapılan incelemeler sonrasında Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83'ünde öksürük, yüzde 78'inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74'ünde ise halsizlik görüldü.

YÜZDE 12'SİNDE KOKU KAYBI

Omicron şikayeti olan hastaların yüzde 72'sinde boğaz ağrısı, yüzde 68'inde baş ağrısı, yüzde 54'ünde ateş, yüzde 23'ünde tat kaybı ve yüzde 12'sinde koku kaybı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda hastaların yüzde 42'sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da belirtildi.

OMİCRON VARYANTINDA İKİ GARİP BELİRTİ

Bilim insanları Omicron varyantının önceki Covid-19 türlerine göre daha farklı semptomlar gösterdiğini belirtirken İngiliz yetkililer öksürük, burun akıntısı ya da boğaz ağrısının yanı sıra Omicron varyantı tespit edilen kişilerde iki yeni ve “garip” belirti ortaya çıktığını duyurdu.

İngiliz bilim insanları, son bir ay içerisinde corona virüsü teşhisi konulan hastalarda saç kaybı ve konjonktivit belirtileri ortaya konulduğu belirtildi. Bilim insanları Omicron varyantının halk arasında “pembe göz” olarak da bilinen konjonktivite sebebiyet verdiğini söylerken bu varyantın gözde bulunan ACE2 enzimlerini etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan Amerikan Dermatoloji Birliği Akademisi de Covid-19'un son dönemde öne çıkan semptomlarından birinin de saç dökülmesi olduğunu duyurdu.

OMİCRON BELİRTİLERİ SOĞUK ALGINLIĞINA BENZİYOR

Uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunu yaptı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star ise, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre Omicron varyantında kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntının öne çıkan semptomlar olduğuna dikkat çekti. Gazete özellikle boğazda gıcık ve kaşıntıya dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.

Öte yandan halsizlik, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerin de olduğu fakat bunların diğerlerine göre daha hafif geçtiği belirtildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRİTLERİ ARASINDA TAT VE KOKU KAYBI YOK

İlk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, “Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok” dedi.

Güney Afrika’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde görevli Dr. Wassila Jassat da, “Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların yüzde 87’si aşı olmayanlar” dedi.

BURUN AKINTISI, BAŞ AĞRISI VE YORGUNLUK BELİRTİ OLABİLİR

İngiliz The Guardian, Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha’nın sözlerine de dikkat çekti. Mathivha, “Şu an Covid-19 hastalarında demografik bir değişim görüyoruz. Gençler yani 20’lerinden 30’larının sonundaki insanlar daha ağır olarak hastaneye geliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Bunların yaklaşık yüzde 65’i aşısız. Geri kalanlar da tek doz aşılı” dedi. Fakat bu demografik farklılığın bir sebebinin gençlerde aşılanma oranlarının düşük olması olabileceği kaydedildi.

İngiltere'de yapılan araştırmalarda, varyantın, Covid'den çok soğuk algınlığına benzediği belirtilirken, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi semptomların Omicron'un ayırt edici özellikleri olduğu vurgulandı.

OMİCRON BELİRTİLERİ KLASİK VİRÜS ÖZELLİKLERİNDEN FARKLI

Omicron'un çok görüldüğü İngiltere'deki vakalar analiz edildiğinde, virüsün en yaygın belirtilerinin burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğunu bildirdi.

Bunların hiçbiri, uyarılarda bulunulan öksürük, yüksek ateş veya tat ve koku alma duyularında eksiklik gibi klasik virüs belirtileri arasında olmadığı belirtildi.

ZOE Semptom İzleme Çalışması'nı yürüten epidemiyolog Profesör Tim Spector, özellikle yeni yıl öncesi toplu etkinlikler düşünüldüğünde herkesi ‘dikkatli olmaya çağırdı'. “Umarım insanlar artık Omicron'un baskın özelliği gibi görünen soğuk algınlığı semptomlarını tanırlar” dedi.

‘EVDE KALIN UYARISI'

Spector, “Omicron semptomları ağırlıklı olarak soğuk algınlığı semptomları, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşırmadır, bu nedenle insanlar Covid olabileceği için evde kalmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Uyarı, Omicron'un geçmiş varyantlardan daha hafif hastalığa neden olduğuna dair çok sayıda araştırma ile de uyumlu olduğu için oldukça önemli.

OMİCRON BELİRTİLERİ 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi:

“Bütün dünyada Omicron çok etkin hale gelmiş durumda. Özellikle İngiltere ve Avrupa'da çok yoğun şekilde Omicron görünüyor. Buralarda hastane yükü de artmış durumda. Bizim ülkemizde şu an için baktığımızda hastane yükünde artış söz konusu değil; ama tedbirli ve dikkatli olup, hazırlıklı olmak gerekiyor.

Hastane yükümüzde, yoğun bakımımızda bir artış söz konusu değil; ama sayı çok arttığı için her zaman tehlikenin söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Omicron'da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, ‘bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli.

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529'u ‘endişe verici tür’ olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

CİLDİNİZDE BU BELİRTİ VARSA OMİCRON OLABİLİR

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Express, resmi yetkililer ve ZOE isimli araştırma grubunun öneri ve uyarılarını okurlarıyla paylaştı. Omicron varyantının, Wuhan'dan çıkan corona virüsünden çok daha farklı belirtileri olduğuna dikkat çeken gazete, uzmanların çok daha az bilinen semptomlarını gündeme getirdi.

İngiltere'de Covid-19'a yakalanan kişilerin dahil olduğu anket çalışması ZOE Covid Çalışma programından çıkan sonuçlarda ise birçok insanın umursamadığı bazı semptomların Omicron varyantına işaret ettiği belirtildi.

Daily Express'in haberinde, “Özellikle Omicron varyantı tespit edilenlerde 6 deri hastalığı giderek yayılmaya başlanıyor” denilerek 6 semptoma dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu semptomlar ise Covid-19 ayağı, çatlak veya şişmiş dudak, kuru cilt, isilik, kurdeşen ve perniyo olarak da bilinen chilblain olarak sıralandı.

COVID-19 AYAĞI

Makalede, “Resmi makamlar, Covid-19 ayağı olarak bilinen ve ayakta şişme ve kabarcıkların oluşmasına sebep olan bu cilt hastalığını resmi semptomlardan biri olarak görmüyor. Fakat Covid-19'a yakalananlarda bu durumdan sıklıkla şikayet ediliyor” denildi.

İngiliz makamlar tarafından resmi bir semptom olarak görülmeyen “Covid-19 parmağı” son dönemde sıklıkla gündeme gelmeye başladı.

Bu cilt rahatsızlığının kaşıntı ve ağrı yapabildiği ve ayak parmaklarının rengini değiştirebildiği de belirtildi.

KURU VEYA ŞİŞ DUDAKLAR

Daily Express'in haberinde, “Omicron varyantı giderek daha da çok gribe benzetildiği için, dudakların çatlaması ve kuruması ve ağrı yaratması kaçınılmaz” yorumu yapıldı.

KURU CİLT

Öte yandan gazetenin görüş aldığı uzmanlar, ciltte kuruluğunun da bir semptom olduğunu duyurdu. Fakat bu cilt kuruluğunun göğüs ve boyunda olduğu kaydedilirken bunun kaşıntıya sebebiyet verebildiği de belirtildi.

Uzmanlar göğüs ve boyun bölgesinde kaşıntılı kabarcıklar konusunda uyarıda bulundu.

İSİLİK

İsiliğin bedende ufak bir alanı kapsadığı fakat vücudun herhangi bir noktasında tespit edilebildiğini açıklayan yetkililer, özellikle el, ayak ve dirseklerde bu rahatsızlığın meydana gelebileceğini duyurdu.

Haberde, bu cilt rahatsızlığının haftalar boyunca sürebileceği de belirtildi.

KURDEŞEN

Daily Express'in haberinde Omicron varyantı bulaşan kişilerde görülen bir diğer cilt rahatsızlığının da ciltte oluşan kurdeşen olduğu belirtildi.

PERNİYO

Öte yandan aynı makalede, “Semptomlardan biri de perniyo ya da chilblain'e benziyor. Cildin üzerinde mor veya kırmızı kabarcıklar oluşuyor. Genelde bu semptom gençlerde ortaya çıkarken, kaşıntı yaratmıyor” denildi.