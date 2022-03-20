Turkovac’ı KKTC de kabul etmiyor

Covid-19'a karşı üretilen Milli Aşı Turkovac'ı yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KTTC) de kabul etmediği ortaya çıktı. KKTC'ye giriş için kabul edilen 11 aşı içinde Turkovac bulunmuyor.

Latif SANSÜR

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KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 9 Mart 2022 tarihli kararına göre ülkeye girişte kabul edilen aşılar içerisinde, Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Turkovac bulunmuyor.

Üst Komite'nin aldığı ve KTTC Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan Karara göre, KKTC'ye giriş için kabul edilen, aralarında Hindistan, Rus ve Çin aşılarının bulunduğu 11 aşı arasında Türkiye'de Acil Kullanım Onayı verilen Turkovac yer almadı.

Ülkeye girişte kabul edilecek aşılar ise şöyle sıralandı: Sinovac, Sinopharm (Verocell), Comirnaty (Pfizer/Biontech), Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford),Covid-19 Vaccine Janssen/Johnson and Johnson, Sputnik V, Moderna, Novavax, Covishield (Astrazeneca/Oxford), Covaxin, Cansinobio.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI PAYLAŞILMIYOR

KKTC Sağlık Bakanlığı kaynakları Turkovac ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) onay veya acil onay alınmadığı, Türkiye'de Acil Kullanım Onayı almasına karşın bilimsel verilerin uluslar arası bilim çevreleriyle paylaşılmadığı için listede almadığını belirtti.

TURKOVAC SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2021’de yerli Covid-19 aşısı Turkovac için “Acil Kullanım Onayı” başvurusunun yapıldığını açıkladı. Başvurudan yaklaşık 1 ay sonra, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), “Acil Kullanım Onayı” verdi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ile bir çok uzmanlık derneği, Türkiye'de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimalinin “sevinçle” karşılandığının altını çizerek aşıyla ilgili bilimsel verilerin bilim çevreleriyle paylaşılmasını talep etti. Aşının faz-1, faz-2 ve faz-3 çalışmalarının bilimsel rapor olarak kamunun erişebileceği biçimde yayınlanması, Acil Kullanım Onayı verilmeden önce aşının “güvenli” ve “etkili” olduğu konusunda bir raporun olup olmadığını sordu. Bilim çevrelerinin soruları yanıtsız kalırken Turkovac bir çok ilde yaygın kullanıma sunuldu.