Bilimsel araştırma: Maske takanlar daha çekici bulunuyor

Galler'in saygın kurumlarından Cardiff Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma corona virüsü salgını dolayısıyla hayatımıza giren cerrahi maskeleri takanların daha çekici göründüğünü ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Cardiff Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yaptıkları araştırma, mavi renkli cerrahi tipi maskeleri takan erkek ve kadınların daha çekici görüldüğünü gözler önüne serdi.

Psikoloji bölümünde görevli olan Dr. Michael Lewis, “Pandemiden önce bu tür maskelerle dolaşmak çekiciliği azaltıyordu çünkü bu kişinin hasta olduğuna dair bir algı yaratıyordu. Bu algının Covid-19 salgını süresince değişip değişmediğine bakmak istedik” dedi.

Lewis, “Araştırmamız sonucunda cerrahi mavi renkli maske takan insanları görünce aklımıza sağlık çalışanları ve doktorlar geliyor. Dolayısıyla bu maskeyi takanların daha pozitif bir algısı oluştu” ifadesini kullandı.

EVRİMSEL PSİKOLOJİYLE AÇIKLADILAR

Araştırmanın ilk kısmı 2021 yılının Şubat ayında yapılırken 43 kadına maskeli, kumaş maskeli, maskesiz ve yüzünün bir kısmı kitaplarla kapanmış erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Anket sonuçlarına göre kumaştan yapılmış maske takanlar hiç maske takmayan ya da yüzü kitapların arkasında gizlenen erkeklerden daha çekici görüldü. Fakat mavi maske takanlar ise en çekici olanlar olarak dikkat çekti ve diğer erkekleri geride bıraktı.

Bilim insanı, “Bu evrimsel psikolojiyle ve partnerlerimizi nasıl seçtiğimizle açıklanabilir. Hastalık ve hastalık belirtisi eş seçiminde büyük bir rol oynar. Fakat şimdi psikolojimiz değiştiği için maskeler bir hastalık belirtisi olarak görülmüyor” ifadesini kullandı.

Lewis sözlerine, “Maskeler dikkati direkt gözlere çektiği için maske takanlar daha çekici olabilir” ifadesiyle devam etti. Araştırma Cognitive Research: Principles and Implications isimli dergide yayınlandı. Lewis benzer bir araştırmanın karşı cinslerle olan versiyonunun da yapıldığını ve benzer sonuçlar çıktığını açıklarken bu araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını duyurdu.