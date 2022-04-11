Pentagon’un gizli UFO dosyaları açılıyor: Zaman yolculuğu ve yerçekimi önleme teknolojisi mümkün mü?

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde. Zira Pentagon'un bu yönde araştırmalar yapan biriminin son raporları basına sızdı. İngiliz The Sun gazetesinin yayınladığı raporlarda, zaman makineleri ve uzay kolonileri bölümleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Pentagon tarafından yayımlanan yeni belgeler UFO’larla ilgili bilinmeyenleri ortaya koydu.Pentagon, UFO’ları araştırdığını gösteren bin 574 sayfalık gizli belgeyi paylaştı.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’ın dört yıldır Pentagon ile verdiği bilgi erişimi mücadelesi sonuç verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli bir UFO araştırma departmanı ve programı olduğu ortaya çıktı.

‘ZAMAN MAKİNESİ’ DİKKAT ÇEKİYOR

İngiliz The Sun gazetesinin ‘The X Files’ olarak paylaştığı belgelere göre, bir dosya, “uzay-zamanı manipüle ederek etkilerin uygulanabileceğini” belirterek, uçak ve uzay aracı yapmak için anti-yerçekimi teknolojisinin nasıl kullanılacağını araştırıyor. “Yerçekimini kontrol etmenin” farklı yollarını detaylandıran raporda; “Işıktan hızlı yolculuk ve zaman makineleri üretmek mümkün olabilir” sorularına da yanıt aranıyor.

Başka bir dosyada ise, gelecekte havacılık sektörünü geliştirmek için yerçekiminden yararlanılabileceği üzerine ifadeler yer alıyor.

UZAYI KOLONİZE ETME FİKRİ

Savunma İstihbarat Teşkilatı’ndan (DIA) gelen ve gündeme oturan belgeler, aynı zamanda, insanların zihinleriyle robotları nasıl çalıştırabileceklerine dair çalışmaların yanı sıra, derin uzayı “kolonize etmek” pilotlar tarafından yönlendirilen uzay gemilerini gönderme planlarını da içeriyor. Rapor, “siborg destekli astrobotlara” değil “geleneksel insan pilotlara” odaklandığını belirtiyor.

Diğer dosyalar, nükleer bomba ile çalışan uzay roketlerinin diğer güneş sistemlerinde dünya benzeri gezegenlerle nasıl köprüler kurabildiğini inceliyor.

UZAYLILARLA NASIL İLETİŞİM KURULMALI?

Rapor, nükleer enerjili roketlerin ve uzay gemilerinin, diğer dünya benzeri gezegenleri bulmak için Oort bulutları – güneşi çevreleyen buzlu nesne katmanları – üzerinde “köprüler inşa etmesine” nasıl olanak sağlayacağına da odaklanıyor.

The Sun’ın haberine göre, diğer belgelerde, uzaylılarla nasıl iletişim kurulacağına dair bilgiler yer alıyor. UFO’ları gören veya uzaylılarla yakın karşılaşmalar yaşayan insanlar üzerindeki rapor edilen sağlık etkileri araştırılıyor.

Pentagon tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapor, askeri pilotlar tarafından 144 Tanımlanamayan Hava Olayı raporu olduğunu gösterdi. Bu yıl Pentagon, UFO gözlemlerini daha fazla keşfetmek için gerçek bir X Dosyaları birimi kurduğunu duyurdu.

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