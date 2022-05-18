Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Büyük Arda, küçük Arda’ya örnek olsun!

Yıldız futbolcumuzu hemen göklere çıkarırız sonra da yerin dibine sokarız. Hele ki büyük takımda oynuyorsa ayıplarını, yanlışlarını hatta suçlarını görmezden geliriz. Sahada yumruk atar, boğaz sıkar, tribünlere hareket yapar, en yakın arkadaşına silah çeker, “Onun adı şu bu, yapar” deriz.

Kaybolmaya yüz tuttuklarında ise bu çocukları bunalıma sürükler, topluma başlatırız. Arda'yı daha genç bir yıldız adayıyken tanıdım. Futbolu bırakma kararı aldığını çok önceden öğrendik.

Ona yegane tavsiyem genç yıldız adaylarına yaşadıklarını aktarmasıdır. Arda kardeşim, her dara düştüğünde elinden tutan siyasetçiler artık telefonuna bile çıkmayabilir. Biz sana ülke futbolu için yaptıklarından dolayı teşekkür ederiz.

Küskün ayrılan ilk değilsin. Metin Oktay da çok üzülmüştü…