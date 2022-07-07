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Birkaç gün izin kullanayım bari!

Sevgili okurlarım uzun süreden beri bir gün bile tatile çıkmadım ve izin kullanmadım.

Hemen her gün yazı yazmak gerçekten zor bir iş…

Üstelik araya gazetecilikle ilgisi olmayan başka şeyler giriyor.

Göz gibi, diş gibi bazı sağlık sorunları ortaya çıkıyor.

Doktorlara ve hastanelere gitmek zorunda kalıyorsunuz.

Arada, yapılması mutlaka gereken başka işler oluyor.

Bunların hepsi zaman alıcı şeyler.

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Bedensel yorgunluğun giderilmesi kolay. Bir gün dinlenirsiniz, iyi bir uyku uyursunuz ve yorgunluğunuz büyük ölçüde biter.

Ancak zihinsel yorgunluğun giderilmesi gerçekten zor.

Bunun en başta gelen koşullarından biri bir miktar ortam değiştirmek.

Yani rutin yaşantının biraz olsun dışına çıkabilmek…

Kafayı birkaç gün bile olsa biraz boşaltabilmek.

O nedenle sizlerden birkaç gün ‘yazı yazmama' izni istiyorum.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam içerisinde hepinize iyi bayramlar, daha da önemlisi iyi tatiller diliyorum!