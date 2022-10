PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Kemal Bey için…

Sevgili okurlarım Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün siyasetçiler arasında hiç kuşkusuz en önemli olanlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Kendisiyle çeşitli ortamlarda uzun sohbetlerimiz oldu.

Onu tanımlamak gerekirse şu hususları sanırım herkes kabul edecektir:

-Düzgün bir adam.

-Hem kendisinin, hem de aile bireylerinin ismi bugüne kadar herhangi bir yolsuzluğa, vurgun ve hırsızlığa karışmadı.

-Şımarık değil. Mazbut bir yaşamı var.

-Partisini içinde bulunduğu uyuşukluktan büyük ölçüde kurtardı ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da saygınlık kazandırdı.

Ana muhalefet partisinin genel başkanı…

Ama gelin görün ki Türkiye gibi bir ülkede ister istemez bazı siyaset hataları yapıyor.

★★★

Onu övmek ve yüceltmek kadar eleştirileri de gündeme açıkça taşımak her Türk vatandaşının görevi.

Önümüzde çok önemli iki seçim var.

Adeta bir ölüm kalım savaşı…

20 yılda yorgun düşen, çürüyen, yozlaşan ve memleketteki bütün yolsuzluklara göz yuman AKP iktidarı ya kalacak ya gidecek.

Üçüncü bir seçenek yok.

★★★

Piyasaya her gün yeni anketler sürülüyor…

Elde edilen sonuçların çoğunda “AKP gidici” olarak görülüyor da, hangi anketin ne ölçüde güvenilir olduğunu bilen yok!

İnşallah Türk seçmeni bu konuda rehavete kapılmaz.

Şimdi memlekette “bizim gibi düşünen” bazıları bile ilginç bir söylemi dile getiriliyor:

“Ben Kemal Bey'e oy vermem arkadaş! Bugüne kadar bir tek seçimi bile kazanamadı.!.”

Böyle diyenler benim de karşıma sık sık çıkıyor. Onlara soruyorum:

“Ya kime vereceksin oyunu?”

Tutarlı bir yanıt ne yazık ki gelmiyor.

Her kafadan farklı bir ses çıkıyor.

Oysa Türkiye'nin kurtuluşu açısından en son fırsat kapımıza geldi ve bazılarımız hâlâ kimseyi beğenmiyor.

★★★

Şunu hepimiz iyi bilelim, kim ne derse desin, beğenelim veya beğenmeyelim, altılı masa olsun ya da olmasın, Kemal Bey muhalefetin en önemli adayı.

Onunla aynı niteliklere sahip olan başka isimler yok mu?

Elbette var.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş onlardan bazıları…

Hatta CHP içinden bile böyleleri çıkabilir.

Ancak beklenmedik sürprizler olmadığı sürece onlardan herhangi birinin bu saatten sonra cumhurbaşkanlığına aday olacağını hiç sanmıyorum.

★★★

Peki ama Kemal Bey siyasette hiç hata yapmıyor mu?

Bence yapıyor. Örneğin; son türban çıkışı onlardan biri. Bence yanlış yaptı ve AKP'nin eline ciddi bir koz verdi.

İkinci hatası, birkaç gün önce çıktığı ABD gezisi.

Orada ‘bilimsel konularda' bilgi edinme gezileri yapması şu günler için acaba gerekli miydi? Kendisine ve partisine ne sağlayacaktır?

Bence hiçbir şey…

İktidar kesimi ise şimdi, özellikle de seçimler yaklaştıkça bu geziyi alabildiğine sömürecek ve “Bize silah vermeyen, Yunan'a yardım eden ABD'den icazet almaya gitti” gibi vecizelerle (!) işine geldiği gibi kullanmaya çalışacak.

★★★

Bakınız, Haziran 2023 seçimlerinde elimizdeki son kozu oynayacağız.

Oylarımız yine bölünürse işte o zaman yandı gülüm keten helva.

2023 seçimleri kişisel kaprislere kurban edilecek bir iş değildir.

Her siyasetçi, her genel başkan gibi Kemal Bey'in de mutlaka hataları, yanlışları olmuştur.

Bunları bilelim ama lütfen geride bırakalım.

Bölünürsek kayba uğrayan, bizim gibi düşünen milyonlarca insanımız olur.

Sadece bir seçim dönemini değil, bugün zor bela sahip olduğumuz kısıtlı hak ve özgürlükleri bile yitirmiş oluruz.

Bu işin şakaya gelir tarafı yoktur.

Sonrası çığdır, tufandır…

Küçük kişisel kaprislerimiz nedeniyle altında eziliriz.

★★★

Şunu söylemek istiyorum…

Kemal Bey siyasetçidir.

Hataları ve yanlışları mutlaka olmuştur.

Karşısındaki Erdoğan'ın bugüne kadarki hata ve yanlışlarına bir bakın, ne demek istediğim daha net anlaşılır.

Önemli olan şudur:

Bu seçime “kişisel nefret ve sevgisizliği” bulaştırmayalım.

★★★

Cumhurbaşkanlığı seçimi için kendi adıma şunu söylemek istiyorum…

Muhalefetin en güçlü adayı kim olursa olsun oyum onundur.

Onu severim ve oyumu veririm, sevmem ve oyumu vermem demenin zamanı çoktan geçmiştir.

Yeter ki yolsuzlukla kirlenmemiş, Atatürk'ün ilkelerinden açıkça sapmamış biri olsun…