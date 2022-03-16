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Problemi kim yarattı ona bakmalı!

Hatayı en başında yaparsanız düzeltmek için oraya dönmek zorunda kalırsınız. Ben geri adım atmam, piyasayı tanımam, aklını alırım tarzıyla yaklaşırsanız böyle ortada kalırsınız.

Bakan Nebati “Şu an için Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en büyük problem yüksek enflasyondur” dedi… Yanlış ekonomi politikalarının bizi buraya getirdiğini ona kimse söylemedi mi?

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Tamam dünyada da enflasyon var ama bizimkinin stili bir başka… Ortalamanın on katı olunca neyi farklı yaptığımızı sorgulatıyor insana…

Ekonomide atılan her adım, her hamle bir karşılık yaratır. Faizi indirip enflasyonu düşüreceğine inanıyorsan bu problemi çözmekten çok uzak olduğun gibi iktisattan da nasibini almadığının bir kanıtıdır.

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Artık dünyaya hakim olacak iklim parasal sıkılaştırma… Bu diyete girmek gibi… Yani yediğini azaltıp spora başlayacaksın ki fit olacaksın.

Ne yapacaksın? Piyasadaki parayı azaltacaksın, paranın maliyetini artıracaksın ki bu da faiz artışıyla olur… Öyle toparlayacaksın.

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Amerika'da özellikle siyasi baskılarla Merkez Bankası bilançosu 8.9 trilyon dolara çıkartıldı. Ne var ki enflasyonun kuralları herkes için aynıydı. Fazla para basarsan fırlayıp gider.

Amerika Merkez Bankası bugün itibarıyla faiz artışlarına başlıyor. Aynı zamanda piyasalardan para çekip bilançosunu küçültmeye gidiyor. Başka türlü enflasyonu durduramayacağını biliyor.

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Bu durum bizim için çok önemli… Dışarıdan para bulmalı bizim ekonomi… Nasıl kaldıracak bu yüksek maliyeti? Nitekim Amerika'nın faiz artırmasıyla tüm dünyada borçlanmaların maliyeti yükselecek.

Vadesi gelen dış borçları ne yapacağız? Çevirirsek daha yüksek faiz ödeyeceğiz. Ödersek ülkedeki rezerv çok sınırlı… Kasa iyice boşalacak.

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Rezerv ne? Merkez Bankası'nda bulunan yabancı paralar ve altınlar… Hani yastık altındakileri de getirin bize diyorlar. Zengin görünsün diye değil, kalmadığı için…

Cari açık da var. Dış dünyada kazandığından fazlasını harcama… İşte o havuzun dibindeki kara delik… Zaten bizim ekonomi aslında havuz problemi… Her yerinden kaçırıyor, bir türlü dolmuyor.

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Bir de gizli bir yarık var havuzun dibine… O diğer bir havuza akıtıyor paraları… Ne kadar gizli desem de bilmeyen yok bu sırrı… İhalesiz ihaleler, yap-işlet-devret ile verilen garantiler…

Özetle ihracat ve turizmdeki yavaşlama, borç geri ödemeleri ile cari açıktan çıkan para… Al başına bela… Bu hikaye bitmez

burada…