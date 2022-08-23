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Sığır Bey diyeceksiniz!

Ülkede sığırdan bol ne var diye düşünüyor olabilirsiniz. Mecazi anlamda doğru olsa da sığır yetiştirilmesi ile ilgili büyük problemlerimizin olduğu aşikar!

Sahi Sığır bey, sen nasıl bir hayvansın da Türkiye'de yetiştirilemiyorsun? Oysa ülkenin doğası her ırkı yetiştirmeye uygun. İşin aslı sığır yetişir de ot bitmiyor!

Ot olmayınca hayvanlara ithal yem veriliyor. Dolar artıkça maliyetler artıyor. Üreticiler bir bir batıyor. Arkalarında kredi borçları kalıyor.

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Hayvancılığın en büyük sorunu neydi? Kötü yönetimin maliyetleri patlatması ve mera kalmaması… Mera olsa, yetiştiricilik giderleri azalacak yarı yarıya… Sahi, ne oldu meralara?

Beton döküldü, apartman kondu. Çöp döküldü, hafriyat doldu. Fosseptik boşaltıldı, çukur açıldı. Tarlaya çevrildi, bahçe yapıldı. İmara açıldı, yerleşime başlandı. İmar affı geldi. Meraların ırzına geçenleri kanun temizledi.

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Etin fiyatı belli… Öyle asgari ücretlinin, emeklinin yiyebileceğin bir besin olmaktan çoktan çıktı. En yağlısından tadı olmayan kıyma bile lüks tüketim kategorisinde…

Seçimin yaklaşmasının verdiği endişe ile Erdoğan Tarım Kredi Kooperatiflerinde ete yüzde 30 indirim açıkladı.

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İyi de et de yoksa ülkede ne yapacaksın? İndirim demenin zarar etmek olduğunu kendisine nasıl açıklayacaksın?

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen hafta yaptığı duyuruyla 150 bin büyükbaş erkek besilik sığır ithalatı kararı aldı haliyle…

Dünyanın en az et tüketen ülkeleri arasında olduğun halde dünyada en çok et ithal eden ülkeler arasında başı çekeceksin. Sonra da ülkeyi gayet güzel yönetiyorum diye yedireceksin.

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Bu durumu normal gören Türkiye artık tarım değil, sanayi ülkesi diyen sığırlar var. Güzel kardeşim Almanya ne ülkesi?

Otomobilini, makineni Almanya'dan ithal etmiyor musun? Sanayinin hası adamlarda… Önceki yıl damızlık sığır ithalatının yüzde 32'sini Almanya'dan karşıladık.

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İthal listesindeki ırklara bakıldığında Güney Amerika'dan, Afrika ve Avrupa ülkelerine kadar artık nereden ne kadar gelirse gelsin demişler adeta…

İşin ilginç tarafı Uruguay, Arjantin, Brezilya'dan yirmi beş günlük gemi yolculuğundan sonra Türkiye teslimi sığırlar senin burada yetiştirdiğinden ucuza geliyorlar. Bir acayiplik yok mu bu hesapta?

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İnsanların alım gücü düşünce, et de yiyemeyince tavuk ve yumurtaya abandı… Bildiğiniz arz-talep dengesi…

Haliyle dolar, Euro fiyatları coşunca, kurlardaki artış yeme yansıyınca zam geldi yumurtlamaya… Nitekim Türk Lirası yumurta karşısında fena eridi. Orta boy yumurta 1 lira 75 kuruşta…

Sanki ülkede her şey ucuzmuş gibi yumurta fiyatında fazlalık bulmak da bi acayip oldu aslında…